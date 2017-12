FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Start in die neue Woche deutlich nach oben. Die hohen Kursverluste vom Freitag in Folge der politischen Unsicherheiten in den USA wurden damit mehr als aufgeholt. Die Verabschiedung der US-Steuerreform durch den Senat trieb die Kurse an, da US-Präsident Donald Trump damit einem wichtigen Wahlkampfversprechen einen großen Schritt näher gekommen ist. Dies wiederum sorgte für Zuversicht unter den Investoren, dass eine Umsetzung in greifbare Nähe gerückt ist. An der Wall Street markierten der Dow-Jones-Index und der S&P-500 zu Wochenbeginn neue Rekordhochs. Der DAX schloss mit einem Plus von 1,5 Prozent bei 13.059 Punkten.

Auch deutsche Unternehmen profitieren von US-Steuerreform

Von der US-Steuerreform könnten auch einige deutsche Unternehmen profitieren, hieß es aus dem Handel. Fresenius Medical Care (FMC) dürften hier der große Gewinner sein, merkte ein Teilnehmer an. "Der Gewinn je Aktie dürfte um mindestens 10 Prozent nach oben getrieben werden", ergänzte ein Händler. Der große Teil des Dialyse-Geschäfts entstehe in den USA. Die FMC-Aktie lag mit einem Plus von 4,4 Prozent an der DAX-Spitze. Auch die Aktien der Muttergesellschaft Fresenius legten um 3,1 Prozent zu.

Daneben wurden Deutsche Telekom, BMW, BASF, Brenntag und Covestro als potenzielle Gewinner der US-Steuerreform genannt. "Sie alle haben große Geschäftsanteile in den USA, die Deutsche Telekom mit T-Mobile US eine Tochter und BMW eine große Produktionsstätte", ergänzte ein Händler. Für die Aktien der Deutschen Telekom ging es um 1,8 Prozent nach oben, BMW gewannen 2,1 Prozent.

Dialog erneut mit Kurseinbruch - Aktienkurs 2017 halbiert

Hauptthema im TecDAX waren erneut Dialog Semiconductor. Nach entsprechenden Medienberichten in der Vorwoche hat Dialog jetzt selbst mitgeteilt, dass man Apple zwar weiter mit Chips beliefern werde, die Aussage gelte aber nur kurz- und mittelfristig. Längerfristig könne Apple die Chips auch selbst fertigen, so Dialog. Nach dem Einbruch um rund 20 Prozent in der Vorwoche knickte der Kurs um weitere 24,1 Prozent auf 23,70 Euro ein. Seit dem Jahreshoch im Februar hat sich der Kurs damit halbiert.

Im MDAX verloren Steinhoff gegen den Trend 10 Prozent. Das Unternehmen hat mitgeteilt, am Mittwoch zwar Geschäftszahlen vorzulegen, diese aber nur ungeprüft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit, ob Steinhoff frühere Bilanzen nicht korrekt erstellt hat.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 88,2 (Freitag: 117,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,65 (Freitag: 5,13) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner, 1 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.058,55 +1,53% +13,74% DAX-Future 13.057,00 +1,51% +14,19% XDAX 13.058,45 +0,86% +14,08% MDAX 26.935,54 +0,87% +21,39% TecDAX 2.490,46 -0,28% +37,46% SDAX 11.819,54 +0,83% +24,16% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,21 -33 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2017 11:43 ET (16:43 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.