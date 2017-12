Hinweis in eigener Sache

Liebe Leserin, lieber Leser,

würden Sie umsonst arbeiten - eher nicht, oder?



Diese Frage habe ich mir gestellt, nachdem ich für "Vaupels Klartext" börsentäglich vor Sonnenaufgang aufstehe und recherchiere und schreibe. Finanziellen Erfolg ("monetarisieren" heißt das heutzutage) hat mir das nicht gebracht.

Und da die Lebenszeit begrenzt ist, überlege ich gerade, den Newsletter zum Jahresende einzustellen.

In dem Kontext meine Frage an Sie, liebe Leserinnen und Leser: Wäre es Ihnen einen Beitrag von z.B. 5 Euro pro Monat wert, den "Klartext" zu beziehen? Ich freue mich über jede Rückmeldung dazu via Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Herzlichen Dank und viele Grüße!



Ihr

Michael Vaupel