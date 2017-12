Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenbeginn auf breiter Front zugelegt. Der Leitindex SMI war bereits mit Aufschlägen gestartet und weitete diese bis am Nachmittag zunächst stetig aus, wobei die zuletzt im Sommer 2015 erreichte Marke von 9'400 Punkten in Griffweite kam. Rückenwind kam aus den USA, wo Präsident Donald Trump auf dem Weg zu einer tiefgreifenden Steuerreform am Wochenende einen Etappensieg verzeichnen konnte. Der Senat gab grünes Licht für die geplanten massiven Steuererleichterungen für Unternehmen.

Nach dem Entscheid rechnen Beobachter nun damit, dass Trump das erste wichtige Gesetzesvorhaben seiner bisherigen Amtszeit noch vor dem Jahresende unterzeichnen kann, was der schon angeheizten US-Konjunktur zusätzlichen Schub geben dürfte. Zum Handelsende hin bröckelten die Kurse u.a. im Zuge der ins Minus drehenden Roche-Schwergewichte allerdings etwas ab. Kursbewegende Impulse von konjunktureller Ebene blieben unterdessen aus.

Der Swiss Market Index (SMI) legte 0,58% auf 9'328,62 Punkte zu und stand im Tageshoch bei 9'384. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,72% auf 1'497,04 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,63% auf 10'684,88. Von den 30 wichtigsten Titeln standen zum Handelsschluss 26 im Plus, drei im Minus und einer unverändert.

Die grössten Aufschläge verzeichneten dabei Credit Suisse mit +2,4%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...