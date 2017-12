ZÜRICH (Dow Jones)--Die schweizerische Börse hat am Montag die auf der Zielgeraden befindliche Steuerreform in den USA mit einem Jahreshoch gefeiert. Anschließend setzten in der Schweiz leichte Gewinnmitnahmen ein. Mit Verabschiedung der US-Steuerreform durch den Senat hatte das wichtigste Wahlkampfversprechen von US-Präsident Donald Trump eine weitere Hürde genommen. Bis Weihnachten könnte Trump die Sache im optimalsten Fall unter Dach und Fach bringen. Die positiven Schlagzeilen zur US-Steuerreform ließen die parallel erneut Fahrt aufnehmende Russland-Affäre in den USA in den Hintergrund treten.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 9.329 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 52,5 (zuvor: 58,17) Millionen Aktien.

Vor allem Banken dürften von einer Umsetzung der US-Steuerreform profitieren. Positiv für den Sektor wirkten die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt. Sie zogen an, weil die Steuerreform die Konjunktur stützen und damit die Preise antreiben dürfte. Damit könnte der Weg für weitere Leitzinserhöhungen geebnet werden, hieß es. Der europäische Branchenindex im Stoxx gewann 1,2 Prozent, in der Schweiz legten Credit Suisse, UBS und Julius Bär zwischen 2,4 und 0,4 Prozent zu. Mit den Versicherungswerten Swiss Life und Zurich Insurance waren auch andere Finanzwerte gesucht.

ABB legten nach einer Hochstufung durch die Deutsche Bank auf "Kaufen" um 2,1 Prozent zu. Nach einer Reihe von Projektverschiebungen in den vergangenen Jahren könne es zu einem kräftigen Nachholeffekt bei der Nachfrage kommen, so die Analysten mit Blick auf den Konzern. Die Übernahme der Krankenkasse Aetna durch die Drogeriekette CVS in den USA belastete derweil den Kurs von Roche. Mit dem Zusammenschluss entsteht ein Gesundheitskonzern mit einer großen Bandbreite an Angeboten, von Medikamenten bis hin zu Versicherungen. Marktteilnehmer befürchteten fallende Medikamentenpreise, Roche ermäßigten sich um 0,4 Prozent.

