FRANKFURT (Dow Jones)--Weitere Fortschritte bei der Umsetzung der US-Steuerreform haben am Montag für deutliche Gewinne an den Börsen gesorgt. An der Wall Street markierten der Dow-Jones-Index und der S&P-500 neue Rekordhochs und trieben damit auch Europas Börsen am Nachmittag weiter an. Mit der Verabschiedung durch den Senat hat das wichtige Vorhaben von US-Präsident Donald Trump eine weitere entscheidende Hürde genommen. Dies sorgte für Zuversicht unter den Investoren, dass eine Umsetzung in greifbare Nähe gerückt ist. Davon profitierte auch der Dollar, der Euro zeigte sich im Umkehrschluss etwas leichter, was positiv für die exportorientierten europäischen Aktien war.

Der DAX schloss mit einem Aufschlag von 1,5 Prozent bei 13.059 Punkten, nachdem er am Freitag nach einer Achterbahnfahrt noch deutlich im Minus geschlossen hatte. Der Euro-Stoxx-50 erhöhte sich um 1,4 Prozent auf 3.576 Punkte.

Gesucht waren vor allem die Bankenwerte. Positiv wirkten sich hier die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt aus. Sie zogen an, weil die US-Steuerreform die Konjunktur stützen und damit die Preise antreiben dürfte und weil zugleich das Haushaltsdefizit in den USA steigen dürfte. Dieser Renditeanstieg schwappte nach Europa hinüber und trieb die Kurse der Bankenaktien nach oben. Das Kreditgeschäft der Banken profitiert von einem höheren Zinsumfeld. Der Stoxx-Bankenindex stieg um 1,2 Prozent.

Auch deutsche Unternehmen profitieren von US-Steuerreform

Von der Steuerreform in den USA könnten auch einige deutsche Unternehmen profitieren, hieß es im Handel. Fresenius Medical Care (FMC) seien hier der große Gewinner. "Der Gewinn je Aktie dürfte um mindestens 10 Prozent nach oben getrieben werden", sagte ein Händler. Ein Großteil des Dialyse-Geschäfts entstehe in den USA. Die FMC-Aktie war mit einem Aufschlag von 4,4 Prozent der größte DAX-Gewinner. Die Aktien der Muttergesellschaft Fresenius gewannen 3,1 Prozent.

Daneben werden auch Deutsche Telekom, BMW, BASF, Brenntag und Covestro als potenzielle Gewinner der US-Steuerreform genannt. "Sie alle haben große Geschäftsanteile in den USA, die Deutsche Telekom mit T-Mobile US eine Tochter und BMW eine große Produktionsstätte", sagte ein Händler. Die Aktien der Deutschen Telekom verbesserten sich um 1,8 Prozent, BMW stiegen um 2,1 Prozent, und BASF legten um ebenfalls 1,8 Prozent zu.

Adidas sprinteten um 1,2 Prozent nach oben. Aufgrund der Fußball-WM rechnet der Sportartikel-Hersteller für das kommende Jahr mit einem deutlichen Wachstum im Trikotgeschäft. Zudem soll sich der Online-Umsatz bis 2020 vervierfachen.

Der Index der Chemiewerte legte um 1,3 Prozent zu. Hier machte die Deutsche Bank die Kurse: Das Haus hat BASF, Linde, Evonik und Symrise als Topwerte bezeichnet. Linde gewannen 0,5 Prozent, im MDAX zogen Evonik um 3,2 Prozent an.

Dialog erneut mit Kurseinbruch - Aktienkurs 2017 halbiert

Hauptthema im TecDAX waren Dialog Semiconductor. Nach entsprechenden Medienberichten in der Vorwoche hat das Unternehmen jetzt selbst mitgeteilt, dass man Apple zwar weiterhin mit Chips beliefern werde, die Aussage gelte aber nur kurz- und mittelfristig. Längerfristig könne Apple die Chips aber auch selbst fertigen, so Dialog. Nach dem Einbruch um rund 20 Prozent in der Vorwoche knickte der Kurs um weitere 24,1 Prozent ein auf 23,70 Euro. Vom Jahreshoch im Februar hat sich der Kurs damit halbiert.

Im MDAX fielen Steinhoff mit einem Minus von 10 Prozent auf. Das Unternehmen hat mitgeteilt, am Mittwoch zwar Geschäftszahlen vorzulegen, diese allerdings nur ungeprüft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit, ob Steinhoff frühere Bilanzen nicht korrekt erstellt hat.

Airbus lagen mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 87,79 Euro in der Nähe ihres Allzeithochs von 88,44 Euro. Laut der Zeitung Les Echos plant Airbus für dieses Jahr weiterhin die Auslieferung von mindestens 700 Flugzeugen. Die Produktion liege auf Rekordniveau.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.576,22 +48,67 +1,4% +8,7% Stoxx-50 3.166,34 +27,80 +0,9% +5,2% Stoxx-600 387,47 +3,50 +0,9% +7,2% XETRA-DAX 13.058,55 +197,06 +1,5% +13,7% FTSE-100 London 7.340,91 +40,42 +0,6% +2,8% CAC-40 Paris 5.389,29 +72,41 +1,4% +10,8% AEX Amsterdam 541,54 +5,98 +1,1% +12,1% ATHEX-20 Athen 1.935,92 -11,86 -0,6% +11,2% BEL-20 Brüssel 4.001,11 +36,84 +0,9% +11,0% BUX Budapest 37.805,37 -383,44 -1,0% +18,1% OMXH-25 Helsinki 3.892,01 +17,19 +0,4% +5,8% ISE NAT. 30 Istanbul 129.298,10 +2064,29 +1,6% +35,4% OMXC-20 Kopenhagen 998,59 -5,81 -0,6% +13,0% PSI 20 Lissabon 5.350,83 +12,73 +0,2% +14,6% IBEX-35 Madrid 10.208,60 +123,60 +1,2% +9,2% FTSE-MIB Mailand 22.362,11 +256,01 +1,2% +16,3% RTS Moskau 1.133,87 +0,54 +0,0% -1,6% OBX Oslo 733,47 +2,57 +0,4% +18,7% PX-GLOB Prag 1.433,94 +4,54 +0,3% +19,7% OMXS-30 Stockholm 1.616,80 +24,60 +1,5% +6,6% WIG-20 Warschau 2.404,15 +14,23 +0,6% +23,4% ATX Wien 3.361,61 +33,51 +1,0% +28,4% SMI Zürich 9.328,63 +54,08 +0,6% +13,5% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:19 Fr, 18:16 % YTD EUR/USD 1,1851 +0,04% 1,1846 1,1901 +12,7% EUR/JPY 133,66 -0,09% 133,78 133,37 +8,7% EUR/CHF 1,1681 +0,18% 1,1660 1,1618 +9,1% EUR/GBP 0,8801 -0,25% 0,8823 1,1341 +3,3% USD/JPY 112,78 -0,13% 112,93 112,05 -3,5% GBP/USD 1,3466 +0,29% 1,3426 1,3498 +9,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,71 58,36 -1,1% -0,65 +1,3% Brent/ICE 62,96 63,73 -1,2% -0,77 +7,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,90 1.280,42 -0,5% -6,52 +10,6% Silber (Spot) 16,30 16,44 -0,8% -0,13 +2,4% Platin (Spot) 926,35 939,75 -1,4% -13,40 +2,5% Kupfer-Future 3,07 3,07 +0,1% +0,00 +21,5% ===

