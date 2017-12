Die SPD-Bundestagsfraktion treibt das Ende von Glyphosat in Deutschland voran. Andrea Nahles kündigte am Montag eine Initiative an, ohne Details zu nennen. Das Mittel beeinträchtige sonst weiter die Artenvielfalt.

Die SPD im Bundestag will die Anwendung des umstrittenen Unkrautgifts Glyphosat in Deutschland beenden. "Wir wollen eine Initiative ergreifen, die national das Ausbringen von Glyphosat und Präparaten, wo Glyphosat enthalten ist, verhindert", sagte Fraktionschefin Andrea ...

