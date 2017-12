Frankfurt (ots) - Eine zerrüttete Partei zieht sich da nun zurück zur Vorbereitung der Landtagswahl, es ist eine Partei der Verlierer, gefangen in der Hybris jahrzehntelanger Wahlerfolge. Der erste Verlierer ist Horst Seehofer. Er kommt aus dieser Geschichte nur auf den ersten Blick einigermaßen gut heraus. Er gehe aus eigenem Antrieb, behauptet Seehofer. Tatsächlich ist er mit seiner Rückzugsankündigung nur der Landtagsfraktion zuvorgekommen, die am Montag auf jeden Fall ihren Lieblingsspitzenkandidaten gekürt hätte. Seehofer hat auch sonst auf voller Linie verloren: Er hat mit seinem Endlos-Streit mit Angela Merkel das schlechte Unions-Wahlergebnis mitverschuldet. Jahrelang hat er außerdem versucht, Söders Aufstieg zu verhindern, den er als zu intrigant, zu ichbezogen, zu machtbesessen hielt für das Ministerpräsidentenamt. Und nun wird es wer? Genau.



