AKTIENMÄRKTE (18:31 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.576,22 +1,38% +8,68% Stoxx50 3.166,34 +0,89% +5,17% DAX 13.058,55 +1,53% +13,74% FTSE 7.340,91 +0,55% +2,77% CAC 5.389,29 +1,36% +10,84% DJIA 24.427,95 +0,81% +23,61% S&P-500 2.653,99 +0,45% +18,54% Nasdaq-Comp. 6.818,71 -0,42% +26,67% Nasdaq-100 6.299,29 -0,61% +29,52% Nikkei-225 22.707,16 -0,49% +18,80% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,17 -37

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,76 58,36 -1,0% -0,60 +1,4% Brent/ICE 62,90 63,73 -1,3% -0,83 +7,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,79 1.280,42 -0,5% -6,62 +10,6% Silber (Spot) 16,29 16,44 -0,9% -0,14 +2,3% Platin (Spot) 925,35 939,75 -1,5% -14,40 +2,4% Kupfer-Future 3,07 3,07 +0,1% +0,00 +21,5%

FINANZMARKT USA

Die Wall Street feiert am Montag mit neuen Rekordständen die Gestalt annehmende Steuerreform in den USA. Sowohl der Dow-Jones-Index als auch der S&P-500 steigen auf Allzeithochs. Mit der Verabschiedung der US-Steuerreform durch den Senat hat das wichtigste Wahlkampfversprechen von US-Präsident Donald Trump eine weitere entscheidende Hürde genommen. Dies sorgt für Zuversicht unter Investoren, dass eine Umsetzung in greifbare Nähe gerückt ist. Das Repräsentantenhaus hatte die Steuerreform bereits Mitte November abgesegnet. Beide Kammern müssen nun ihre Versionen der Reform abgleichen. Die Konsensfassung soll Trump dann bis Weihnachten vorgelegt werden. Die Rally macht vor dem Technologiesektor Halt. Der Halbleitersektor verliert als schwächste Branche 1,8 Prozent und belastet auch die Nasdaq. Analysten sprechen dank der Steuerhoffnungen von einer Rotation aus zuletzt gut gelaufenen Branchen hin zu Nachzüglern. Vor allem die Bankenwerte dürften von einer Umsetzung der Steuerreform profitieren. Positiv für den Sektor wirken die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt. Sie ziehen an, weil die Steuerreform die Konjunktur stützen und damit die Preise antreiben dürfte. Dazu kommt die Erwartung einer geringeren Bankenregulierung. Der Banken-Sektor im S&P-500 steigt um 2,7 Prozent. Für die Aktie von Goldman Sachs geht es um 1,1 Prozent nach oben und JP Morgan ziehen um 2,0 Prozent an. Im Fokus steht zudem eine Milliardenübernahme in der US-Gesundheitsbranche, die sich aber bereits abgezeichnet hatte. Die Drogeriekette CVS wird die Krankenkasse Aetna für rund 69 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Aetna-Aktie dreht nach deutlichen Aufschlägen 0,7 Prozent ins Minus. CVS-Papiere geben 6,3 Prozent ab.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Weitere Fortschritte bei der Umsetzung der US-Steuerreform haben am Montag für deutliche Gewinne an den Börsen gesorgt. An der Wall Street markierten der Dow-Jones-Index und der S&P-500 neue Rekordhochs und trieben damit auch Europas Börsen am Nachmittag weiter an. Mit der Verabschiedung durch den Senat hat das wichtige Vorhaben von US-Präsident Donald Trump eine weitere entscheidende Hürde genommen. Dies sorgte für Zuversicht unter den Investoren, dass eine Umsetzung in greifbare Nähe gerückt ist. Davon profitierte auch der Dollar, der Euro zeigte sich im Umkehrschluss etwas leichter, was positiv für die exportorientierten europäischen Aktien war. Gesucht waren vor allem die Bankenwerte. Positiv wirkten sich hier die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt aus. Sie zogen an, weil die US-Steuerreform die Konjunktur stützen und damit die Preise antreiben dürfte und weil zugleich das Haushaltsdefizit in den USA steigen dürfte. Dieser Renditeanstieg schwappte nach Europa herüber und trieb die Kurse der Bankenaktien nach oben. Das Kreditgeschäft der Banken profitiert von einem höheren Zinsumfeld. Der Stoxx-Bankenindex stieg um 1,2 Prozent. Von der Steuerreform in den könnten auch einige deutsche Unternehmen profitieren, hieß es im Handel. FMC seien hier der große Gewinner. Ein Großteil des Dialyse-Geschäfts entstehe in den USA. Die FMC-Aktie war mit einem Aufschlag von 4,4 Prozent der größte DAX-Gewinner. Die Aktien der Muttergesellschaft Fresenius gewannen 3,1 Prozent. Nach entsprechenden Medienberichten in der Vorwoche hat Dialog Semiconductor jetzt selbst mitgeteilt, dass man Apple zwar weiterhin mit Chips beliefern werde, die Aussage gelte aber nur kurz- und mittelfristig. Längerfristig könne Apple die Chips aber auch selbst fertigen, so Dialog. Nach dem Einbruch um rund 20 Prozent in der Vorwoche knickte der Kurs um weitere 24,1 Prozent ein auf 23,70 Euro. Vom Jahreshoch im Februar hat sich der Kurs damit halbiert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:19 Fr, 18:16 % YTD EUR/USD 1,1847 +0,01% 1,1846 1,1901 +12,7% EUR/JPY 133,66 -0,09% 133,78 133,37 +8,7% EUR/CHF 1,1681 +0,18% 1,1660 1,1618 +9,1% EUR/GBP 0,8803 -0,22% 0,8823 1,1341 +3,3% USD/JPY 112,81 -0,11% 112,93 112,05 -3,5% GBP/USD 1,3460 +0,25% 1,3426 1,3498 +9,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Märkten in Ostasien hat sich am Montag keine einheitliche Tendenz herausgeschält, wobei in der zweiten Hälfte eher die Käufe überwogen. Teilnehmer sagten, dass die Entwicklungen der US-Politik nur wenig Auswirkung auf die Kurse hatten. Am frühen Samstagmorgen passierte ein Steuerreformpaket den US-Senat, was die Chance auf einen Abschluss noch in diesem Jahr erhöht. Zugleich spitzt sich die Russland-Affäre zu, nachdem der ehemalige Sicherheitsberater Michael Flynn eingeräumt hat, Falschaussagen gegenüber den Ermittlungsbehörden gemacht zu haben. Die ANZ Bank meint aber hierzu, dass die Nachricht an sich für die Märkte nicht so wichtig sei. Allerdings könnten durch Enthüllungen Flynns weitere Personen in den Fokus von Ermittlern und Öffentlichkeit geraten. Ein Haupttrend waren die Erholungsbewegungen bei Aktien, die in der Vorwoche unter Druck gestanden hatten. Aus dem Rahmen der überwiegend nur moderaten Bewegungen fiel die Börse in Korea, die um über 1 Prozent nach oben lief. Sie profitierte von der Erholung der Samsung-Aktie, die nach dem Wochenminus von über 8 Prozent nun 1 Prozent zulegte. Generell zeigten sich Technologiewerte quer durch die Börsenplätz mit Aufschlägen. Am Devisenmarkt rückte der Dollar mit dem Erfolg bei der US-Steuerreform vor. Allerdings half der schwächere Yen dem japanischen Markt wenig. Der Nikkei-225 gab um 0,3 Prozent nach auf 22.757 Punkte. In Australien stützten vor allem die Minenwerte. BHP Billiton und Rio Tinto stiegen um jeweils rund 1,5 Prozent, befördert unter anderem von den anziehenden Preisen für Eisenerz. Dagegen gehörten die Banken weiterhin nicht zu gesuchten Werten. Grund war die Mitteilung der vergangenen Woche, wonach sich die Regierung nach einer Reihe von Skandalen die heimische Finanzindustrie vorknöpft. Eine Kommission werde über zwölf Monate das Verhalten der nationalen Banken, Finanzdienstleister, Versicherer und Pensionsfonds untersuchen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Lufthansa erhält als einzige EU-Airline 5. Stern für Service

Die Deutsche Lufthansa hat als einzige europäische Fluglinie den begehrten fünften Stern für Service und Komfort von Skytrax erhalten. Als erste Fluglinie außerhalb Asiens gilt das höchste Gütesiegel nun auch für die gesamte Airline. "Die Auszeichnung ist eine verdiente Anerkennung unserer großen Anstrengungen, Lufthansa wieder zu einer der weltweit führenden Premium-Airlines zu machen", erklärte Konzernchef Carsten Spohr.

Bundeskartellamt untersagt CTS Eventim Exklusivverträge

Das Bundeskartellamt hat dem Ticketvermarkter CTS Eventim erneut ein Verbot auferlegt. Die Kartellwächter untersagten der Gesellschaft Exklusivvereinbarungen mit Veranstaltern aus dem Bereich Live Entertainment sowie mit Vorverkaufsstellen. CTS akzeptiert die Entscheidung nicht und will vor Gericht eine Korrektur des Beschlusses erwirken.

Paefgen neuer Aufsichtsratschef bei ZF Friedrichshafen

Wenige Tage nach dem Rücktritt von Giorgio Behr als Aufsichtsratsvorsitzender der ZF Friedrichshafen hat das Unternehmen einen Nachfolger bestimmt. Auf einer außerordentlichen Sitzung am Montag hat das Aufsichtsgremium den ehemaligen Audi-Chef Franz-Josef Paefgen zum Vorsitzenden gewählt, wie das Unternehmen mitteilte.

HSH Nordbank wird für rund 200 Millionen Euro verkauft - Kreise

Die HSH Nordbank wird wahrscheinlich für rund 200 Millionen Euro verkauft werden, nachdem sie Gebote von britischen und US-Beteiligungsgesellschaften erhalten hat. Dies sagten mit dem Vorgang vertraute Personen. Die HSH gehört mehrheitlich den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein. Die angeschlagene Bank muss auf Druck der EU-Kommission bis 2018 verkauft werden, sonst wird sie abgewickelt.

Apple einigt sich mit Irland auf Deal zur Steuernachzahlung

December 04, 2017 12:32 ET (17:32 GMT)

Irland beugt sich im Streit um die Eintreibung von Steuern von Apple nun offenbar doch dem Druck der Europäischen Union, nachdem diese das Land vor den Kadi gezerrt hat. Finanzminister Paschal Donohoe teilte am Montag mit, Irland habe sich mit dem Technologieriesen auf die Bedingungen eines Treuhandfonds verständigt. Somit könnten erste Gelder der geforderten 13 Milliarden Euro ab dem ersten Quartal 2018 fließen, sagte Donohoe.

