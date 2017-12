München (ots) -



Mit CrowdstartCoin bringt die Datarella GmbH eine speziell für Blockchain-Programmierer entwickelte Kryptowährung auf den Markt. Die über Kryptobörsen handelbare CrowdstartCoin wird kostenlos an Entwickler ausgegeben, die nachweislich einen Beitrag zur Weiterentwicklung einer Blockchain-Technologie, wie beispielsweise Bitcoin, Ethereum oder IOTA, geleistet haben.



CrowdstartCoin ist eine virtuelle Währung, vergleichbar mit Bonus-Flugmeilen: Programmierer erhalten CrowdstartCoins im Austausch mit Softwarecode, den sie an Blockchain-Betreiber geschickt haben und der als sinnvolle Weiterentwicklung in die jeweilige Plattform integriert wurde. Auf Kryptobörsen können die CrowdstartCoin-Besitzer ihre Währung auf Wunsch gegen Euro oder Dollar umtauschen. Auf diese Weise werden Entwickler incentiviert und die Weiterentwicklung des gesamten Blockchain-Ecosystems belohnt: die junge, noch mit Kinderkrankheiten kämpfende Technologie, wird somit stabiler und sicherer.



Datarella CCO Michael Reuter: "CrowdstartCoin hilft, ein dringendes Bedürfnis potenzieller professioneller Blockchain-Nutzer, insbesondere in den Feldern Industrie 4.0, Energiewirtschaft, Gesundheits- und Finanzwesen, zu befriedigen: die Entwicklung hochskalierbarer, sicherer und stabiler Blockchain-Läsungen für den Unternehmenseinsatz."



Aktuell verfügbar in drei Europäischen Ländern, soll CrowdstartCoin bereits in der ersten Jahreshälfte 2018 weltweit im Einsatz sein und Blockchain-Entwickler motivieren, ihren Einsatz zur Verbesserung des Blockchain-Ecosystems beizutragen.



Über Datarella



Die Datarella GmbH wurde im August 2013 von Joerg Blumtritt, Kira Nezu, Yukitaka Nezu und Michael Reuter gegründet. Datarella ist ein Anbieter von Big Data und Blockchain Lösungen. Datarella bietet eine Full Service Beratung inklusive Entwicklung, Umsetzung und Vermarktung daten- und blockchainbasierter Produkte und Services. Kooperationspartner von Datarella sind u.a. die Unternehmensberatung mm1, die European Space Agency ESA, die BayBG, Outlier Ventures, CMS, Ethereum und Parity Technologies.



