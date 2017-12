Das Paar sollte im Bereich um 1,1800 auf eine solide Chartunterstützung treffen, erklärte Shaun Osborne, Chefanalyst bei der Scotiabank. Wichtige Zitate: Das Sentix Investorenvertrauen ist in diesem Monat stärker als erwartet zurückgegangen, bleibt aber in in der Nähe der Mehr-Jahres-Hochs angesichts des soliden Wachstumsmomentums. Die Erzeugerpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...