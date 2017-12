Bis zu eine Million Menschen sitzen in Libyen fest in der Hoffnung auf eine Überfahrt nach Europa. Deutschland stellt nun erneut mehr als 100 Millionen Euro zur Verfügung, um die Situation der Flüchtlinge zu verbessern.

Die Bundesregierung stellt 120 Millionen Euro zusätzlich für die Flüchtlingshilfe im nordafrikanischen Libyen zur Verfügung. "Bei unserem Engagement in Libyen geht es darum, menschliches Leid zu lindern, das Land zu stabilisieren und die Regierung zu stärken", erklärte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Montag. Die Situation der Flüchtlinge im Land sei nach wie vor "dramatisch". In dem ...

