Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - December 4, 2017) - La Bourse des valeurs canadiennes (« CSE ») est ravie d'annoncer des résultats records concernant ses activités de négociation pour ses sociétés inscrites au cours du mois de novembre.

La CSE a connu un volume d'opérations record de 3,49 milliards d'actions au cours du mois. Ce record a dépassé le record mensuel précédent de 1,33 milliard d'actions établi en novembre 2016 avec une marge considérable. Depuis le début de l'exercice, la CSE a négocié plus de 13,03 milliards d'actions de ses sociétés inscrites, dépassant largement le record de l'année dernière de 6,43 milliards d'actions.

Du point de vue de la valeur des négociations, la Bourse a vu les actions négociées évaluées à un total record de 1,94 milliard de dollars en ce qui concerne ses sociétés inscrites. Le record mensuel précédent était de 0,48 milliard de dollars et a été établi au mois d'octobre de cette année. Jusqu'ici cette année, la CSE atteint déjà des sommets avec une valeur des négociations de 4,74 milliards de dollars. Le record annuel précédent était de 1,55 milliard de dollars d'actions négociées en 2016.

Il convient de souligner que le 28 novembre a été la journée record quant au volume des actions, au nombre d'opérations et à la valeur totale:

Volume des actions: 326 799 630

Valeur en actions: 252 172 945 $

Nombre d'opérations: 77 623

Il est également important de noter que le 28 novembre, la CSE a, pour la première fois, négocié une plus grande valeur en actions pour ses sociétés inscrites que toute autre bourse canadienne axée sur les sociétés de capitaux à un stade précoce.

La CSE a également constaté de solides activités relativement aux nouvelles sociétés inscrites et sur le plan du financement. Au cours du mois de novembre, la Bourse a accueilli sept nouvelles sociétés et trois sociétés ayant connu une transaction qui a apporté un changement fondamental. Depuis le début de l'exercice, la CSE a accueilli 48 nouvelles sociétés et connu 13 changements fondamentaux. Du côté du financement des sociétés, les sociétés inscrites à la CSE ont amassé plus de 700 millions de dollars en 2017 du fait de plus de 400 opérations. Ces deux nombres sont des records annuels.

L'augmentation des activités de négociation se reflète dans le rendement de l'Indice composé CSE, qui affiche une hausse de 40,63 % sur l'année cumulée et de 35,75 % sur les douze derniers mois. « Un certain nombre de secteurs d'activités ont clairement retenu l'attention des communautés de négociation et d'investissement intéressées par les sociétés entreprenantes », a déclaré Richard Carleton, chef de la direction de la CSE. « Nous sommes ravis de constater que le travail acharné de nos sociétés émettrices et de l'équipe de la CSE porte ses fruits comme c'est le cas depuis ces dernières semaines. Grâce à un groupe solide d'émetteurs potentiels dans son pipeline, nous sommes persuadés que la CSE continuera d'offrir des occasions d'investissement attrayantes aux investisseurs dans les moins à venir. »

À propos de la CSE

La Bourse des valeurs canadiennes regroupe plus de 320 émetteurs issus d'une vaste gamme de secteurs. Reconnue comme bourse par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario en 2004, la CSE facilite le processus de formation de capital pour les sociétés ouvertes, par l'entremise d'une approche simplifiée de la réglementation de l'entreprise, qui met l'accent sur la divulgation et la prestation de services de négociation efficaces sur le marché secondaire pour les investisseurs.

