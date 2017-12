Mannheimer Morgen über die Perspektiven der Lebensversicherung Überschrift: Tal der Tränen Die Kunden der Allianz können zufrieden sein, wenn sie auf die Verzinsung ihrer Lebensversicherung schauen. Trotz minimaler Zinsen an den Kapitalmärkten verschafft der Branchenprimus den Sparern einen deutlichen Vermögenszuwachs. Damit setzt der Konzern ein erstes Zeichen, dass ein Ende des Tals der Tränen mit jährlich sinkenden Erträgen erreicht wird. Es ist vor allem die Größe der Münchner Versicherung, die dies ermöglicht. Als größter Vermögensverwalter Deutschlands kann die Allianz auch in neue Anlageformen wie Infrastrukturprojekte investieren und so auch rentierliche Engagements eingehen. Die Frage ist nur, ob andere Versicherungen ähnlich gut aufgestellt sind oder ihre Verzinsung weiter herunterfahren. Letzteres ist wahrscheinlich, denn sie müssen zumeist deutlich vorsichtiger mit dem Geld ihrer Kunden umgehen - und das bringt weniger ein. Wie es weitergeht mit den fast 90 Millionen Policen, die Bundesbürger abgeschlossen haben, lässt sich trotz der angedeuteten Entwarnung nicht verlässlich vorhersagen. Die Sicherheitspolster werden aber insgesamt dicker, und die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Unternehmen ihre Garantiezusagen nicht einhalten können, verringert sich. Über den Berg ist die Branche allerdings erst, wenn es eine Trendwende bei den Zinsen gibt. Und die ist in der allernächsten Zeit nicht zu erwarten. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

December 04, 2017