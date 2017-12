Halle (ots) - Die CSU verliert auch noch auf andere Weise, und das Ansehen der Politik gleich mit. Nach oben gestiegen ist der, der seine persönlichen Interessen so massiv gespielt hat, dass jede Fachkenntnis dahinter verblasste. Selten hat es sich besser gezeigt, dass Karriere mit Rücksichtslosigkeit und Talkshow-Präsenz verbunden ist. Ilse Aigner hat ihre Freundlichkeit nichts genützt und Manfred Weber nicht seine Zurückhaltung. Söders Aufstieg ist so auch die Schwäche seiner Gegner.



