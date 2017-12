DevOps Experte schließt sich der CNCF zur Erweiterung von Best Practices für Cloud-nativen Betrieb an



San Francisco (ots/PRNewswire) - Die Cloud Native Computing Foundation (http://cncf.io/)® (CNCF®), die Open-Source-Technologien wie Kubernetes® und Prometheus unterstützt und integriert, gab heute bekannt, dass JFrog (https://www.jfrog.com/) der Stiftung als Gold-Mitglied beigetreten ist. JFrog ist ein großer Befürworter von Open-Source- und Cloud-nativen Technologien und setzt Technologien wie Kubernetes ein, um seinen über 4.000 Kunden dabei zu helfen, Software schnell, zuverlässig und sicher zu erstellen und zu veröffentlichen.



"CNCF freut sich, JFrog als Gold-Mitglied zu begrüßen und sein Engagement für Open-Source und die Cloud-Community weiter zu unterstützen", sagte Dan Kohn, Executive Director der Cloud Native Computing Foundation. "JFrog ist seit einiger Zeit ein Teil der Open-Source-Community und hat viele Cloud-native Technologien implementiert. Wir wissen es zu schätzen, dass JFrog Enwicklungszeit und finanzielle Ressourcen in CNCF-Projekte und -Initiativen investiert."



Das Unternehmen wird von Kalifornien, Seattle, Israel, Indien, Spanien und Frankreich aus betrieben und unterstützt Unternehmen aller Größen bei der Verbesserung von Softwareveröffentlichungen. Von Open-Source-Entwicklern für die Open-Source-Community entwickelt, widmen sich die Produkt- und -Engineering-Teams von JFrog OSS-Technologien und arbeiten an nativen cloud-basierten Projekten. JFrog leistet mit der Bereitstellung einer Open-Source-Version von Artifactory einen wesentlichen Beitrag in der Entwickler-Community. Dabei handelt es sich um das universelle Binary Repository und einer vollständig gesponserten Cloud-Infrastruktur und kommerziellen Accounts für OSS-Projekte mit Bintray und bildet so die universelle binäre Vertriebsplattform. Mit über 2 Milliarden Downloads pro Monat auf Bintray (https://www.jfrog.com/) und 60.000 OSS Artifactory-Servern bietet JFrog der Community den gesamten Lebenszyklus für eine effektive Binärverwaltung.



Sobald das Unternehmen der CNCF beitritt, wird es die Unterstützung für Helm-Repositories in Artifactory mit der nächsten Version, die für Dezember geplant ist, einführen. In Übereinstimmung mit dem Ziel, die einzige Unterstützung für Universal Artifact zu bieten, wird JFrog Artifactory es Entwicklern jetzt ermöglichen, mit dem Open Source-System von Kubernetes zu arbeiten. JFrog verwendet Kubernetes für die Entwicklung seiner Produkte sowie für die aktive Migration gehosteter Operationen zu Kubernetes und die Aufnahme von Unterstützung für Helm wird als nächster logischer Schritt für JFrog und für die Community betrachtet.



"Wir wissen, dass 'cloud-native' mehr als nur ein Schlagwort ist. Es geht um besseres Software-Design und Implementierung", sagte Kit Merker, VP of Business Development und Befürworter des Open-Source-Projekts Kubernetes während seiner Zeit als Google Product Manager für Kubernetes. "Für uns bedeutet der Beitritt zu CNCF mehr als nur die Unterstützung der Open-Source-Community, sondern auch die Verpflichtung, diesen wichtigen Projekten echte technische Stärke zu verleihen. Unser Ziel ist es, einen wesentlichen Beitrag zu Kubernetes und verwandten Projekten zu leisten, indem wir unsere praktische Erfahrung in Bezug auf die Erstellung schnell lieferbarer Softwaresysteme einsetzen."



Als CNCF-Mitglied plant JFrog die Bereitstellung von Ressourcen zur Unterstützung der Dokumentation und Pflege von CNCF-Projekten sowie zur Förderung von Best Practices für Cloud-nativen Betrieb.



Informationen zur Cloud Native Computing Foundation



Cloud-natives Computing verwendet einen Open-Source-Software-Stack, um Anwendungen als Microservices bereitzustellen und jedes Teil in einen eigenen Container zu packen. Diese Container werden zur Optimierung der Ressourcennutzung dynamisch orchestriert. Die Cloud Native Computing Foundation (CNCF) hostet kritische Komponenten von cloud-nativen Software-Stacks wie Kubernetes, Fluentd, Linkerd, Prometheus, OpenTracing, gRPC, CoreDNS, containerd, rkt, CNI, Envoy, Jaeger, Notar und TUF. CNCF dient als neutraler Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit und bringt die besten Entwickler, Endbenutzer und Anbieter der Branche zusammen - einschließlich der sechs größten Anbieter der Public Clouds und vieler führender Private-Cloud-Unternehmen. CNCF ist Teil der Linux Foundation, einer gemeinnützigen Organisation. Weitere Informationen zu CNCF finden Sie unter https://cncf.io/.



Informationen zu JFrog



Mit mehr als 4.000 Kunden und über 2 Milliarden monatlichen Downloads über sein Binaries Hub ist JFrog die führende Universallösung für das Management und die Verteilung von Software-Binaries. Die vier Produkte von JFrog, JFrog Artifactory, das Universal Artifact Repository; JFrog Bintray, die Universal Distribution Platform; JFrog Mission Control für Universal DevOps Flow Management und JFrog Xray, Universal Component Analyzer, werden weltweit von DevOps Engineers genutzt und sind verfügbar als Open-Source, On-Premise, und SaaS Cloud-Lösungen. Zu den Kunden gehören einige der weltweit führenden Marken wie Amazon, Google, Uber, Netflix, EMC, Cisco, Oracle, Adobe, und VMware. Das Unternehmen befindet sich in privater Hand und betreibt seine Geschäfte von Kalifornien, Seattle, Israel, Indien und Frankreich aus. Weitere Informationen finden Sie unter jfrog.com (https://www.jfrog.com/).



"Cloud Native Computing Foundation", "CNCF" und "Kubernetes" sind eingetragene Marken der Linux Foundation in den USA und anderen Ländern. "Certified Kubernetes" und das Certified Kubernetes Design sind Marken der The Linux Foundation in den USA und anderen Ländern.



