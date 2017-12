Deutsche Bank hebt Evonik auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Evonik von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 40 Euro angehoben. Beim Spezialchemiekonzern kristallisiere sich eine Wachstumsstory heraus, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein Schlüssel dafür sein der neue Chef Christian Kullmann. Jones hob seine Gewinnschätzungen deutlich an.

Deutsche Bank hebt Ziel für Linde auf 227 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Linde in einem Ausblick auf das kommende Jahr von 210 auf 227 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognosen für die europäische Chemiebranche seien "super", schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Man befinde sich erst im zweiten Jahr eines langfristigen Aufwärtszyklus, der vor allem durch Disziplin auf der Angebotsseite geprägt sei.

Deutsche Bank senkt Lanxess auf 'Hold' - Ziel 69 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Lanxess von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 79 auf 69 Euro gesenkt. Der Spezialchemiekonzern mache zwar gute Fortschritte, schrieb Analyst Martin Dunwoodie in einer am Montag vorliegenden Studie. 2018 werde aber wohl ein Übergangsjahr. Der Experte schraubte seine Gewinnschätzungen bis 2020 zurück./ag(zb

Deutsche Bank hebt Ziel für BASF auf 109 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BASF in einem Ausblick auf das kommende Jahr von 104 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognosen für die europäische Chemiebranche seien "super", schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Man befinde sich erst im zweiten Jahr eines langfristigen Aufwärtszyklus, der vor allem durch Disziplin auf der Angebotsseite geprägt sei.

Deutsche Bank hebt ABB auf 'Buy' - Ziel 29 Franken

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat ABB von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 23,50 auf 29 Franken angehoben. Das Produktportfolio der Schweizer erscheine so attraktiv wie nie, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie zur Investitionsgüterbranche. Im kommenden Jahr dürfte der Konzern einigen verlorenen Boden wieder gutmachen.

Exane BNP senkt ProSiebenSat.1 auf 'Underperform' - Ziel 25 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat ProSiebenSat.1 von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 25 Euro gesenkt. Analyst Charles Bedouelle bevorzugt in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die Papiere des Konkurrenten RTL aufgrund des vergleichsweise sichereren Gewinnwachstums. Insgesamt ist der Experte aber für TV-Konzerne skeptisch.

Commerzbank senkt Ziel für Dialog Semiconductor - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach einer Telefonkonferenz von 58 auf 35 Euro gekappt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Management des Chipkonzerns scheine sich aktuell noch nicht sicher zu sein, welche Rolle es bei den Planungen für das neue iPhone für 2019 spiele, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Montag. Becker rechnet nun konservativ damit, dass Dialog bis 2020 rund 40 Prozent seines Geschäfts mit Apple verlieren könnte. Damit reduzierte er seine Prognosen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit). Der jüngste Kursrutsch angesichts der Sorgen vor einem Wegbruch des wichtigen Geschäfts mit Apple sei derweil übertrieben hoch ausgefallen. Panik sei jetzt nicht die richtige Reaktion.

