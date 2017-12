Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Pressekonferenz des Fortune Global Forum (FGF) 2017 fand am 3. Dezember in Guangzhou statt. Das Forum unter dem Motto "Offenheit und Innovation: Gestaltung der globalen Wirtschaft" zog 152 der Fortune-500-Unternehmen sowie über 1.000 Vertreter aus den unterschiedlichsten Bereichen aus dem In- und Ausland an. Die Teilnehmerzahl der Fortune-500-Unternehmen und der Geschäftsführer sorgte für einen neuen Rekord. Die Gäste diskutierten, wie Unternehmen die Entwicklungsmöglichkeiten nutzen und unter neuen Gegebenheiten florieren können. Die erste Brainstorm Tech International, die gemeinsam von Fortune und Guangzhou organisiert wurde und auf innovative Unternehmen sowie wissenschaftliche und technologische Änderungen ausgerichtet ist, wird dauerhaft in Guangzhou stattfinden.



lan Murray, Hauptverantwortlicher für Inhalte bei Time Inc. und Chefredakteur bei Fortune, kommentierte, dass drei zentrale Trends bei diesem Forum die globale Geschäftswelt aufrütteln werden: Technologieänderungen, Politik und der fortlaufende Aufstieg Chinas.



Eine Anzahl gleichzeitiger Sitzungen und Diskussionsrunden zu den Themen Innovationsrevolution, die Zukunft der Globalisierung, Führungspositionen im 21. Jahrhundert und nachhaltige Entwicklung werden sich auf Hauptprobleme in Verbindung mit folgenden Themen konzentrieren: globale Wirtschaft, Förderung der engen Einbindung Chinas in der Weltordnungspolitik, Umsetzung neuer Entwicklungsideen und Aufbau eines modernen Wirtschaftssystems.



Guangzhou hat eine über 2.200 Jahre alte Geschichte und zeigte sich schon immer offen für den Außenhandel. Die Stadt war außerdem ein wichtiger Hafen der alten maritimen Seidenstraße. Jetzt ist die Stadt international wettbewerbsfähig und zieht globale Innovationselemente und Kapital an, um die Integration in das globale Innovationsentwicklungssystem zu beschleunigen. Eine Vielzahl weltweiter Wirtschaftsriesen wie Cisco und GE haben sich bereits in Guangzhou niedergelassen.



Die Zusammenarbeit Guangzhous mit dem FGF ist eine Win-win-Situation für die wirtschaftliche Globalisierung und Chinas "aktive Rolle als Teil und als Förderer der wirtschaftlichen Globalisierung bei der Entwicklung einer offenen Wirtschaft mit höheren Standards." Mit dem Veranstaltungsort des Forums in Guangzhou gründet China eine neue Plattform für Zusammenarbeit und schafft neue Möglichkeiten und neuen Austausch mit der Welt. Guangzhou wird das Forum im Rahmen einer Präsentation der eigenen Entwicklungsprojekte mit chinesischer Weisheit und Erfahrung bereichern. Die Ergebnisse der chinesischen Öffnung und Innovationsprozesse werden vorgestellt und der internationale Diskurs sowie Einfluss in wichtigen Entwicklungsbereichen wird herausgestellt.



Cai Chaolin, Direktor des Vorstands des Fortune Global Forum 2017 in Guangzhou, hob hervor, dass Guangzhou aktiv an der wirtschaftlichen Globalisierung teilnehmen und zum Aufbau einer dynamischeren Weltwirtschaft, eines offenen und für beide Seiten gewinnbringenden Modells der Zusammenarbeit, einer fairen und soliden Führungsstruktur sowie eines ausgeglichenen und integrativen Entwicklungsmodells beitragen wird.



