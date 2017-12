Essen (ots) - Einig waren sich die deutschen Handelsriesen bislang nur in einem Punkt: Sie liefern sich einen erbitterten Wettbewerb um niedrige Preise und gute Standorte für ihre Läden. Bei den Zukunftsthemen Internethandel und Logistik ziehen Aldi, Lidl, Metro, Tengelmann und Co. nun an einem Strang und unterstützen das Gründerprogramm Starbuzz in Mülheim. Der Hintergrund ist klar: Den Konzernen fehlt der Nachwuchs, der zukunftsträchtige Ideen mitbringt. Denn durch die Digitalisierung wird im Handel kein Stein auf dem anderen bleiben. Der Kampf gegen Amazon ist deshalb auch ein Wettbewerb um die besten Köpfe.



NRW und das Ruhrgebiet spielen dabei eine zentrale Rolle: Aldi, Tengelmann, Metro, Rewe, Karstadt, Kaufhof - die Riesen mit den klangvollen Namen sitzen allesamt im Land zwischen Rhein und Weser. Sie wollen nicht länger zusehen, wie Hochschulabsolventen nach dem Studium zu Arbeitgebern in Berlin, Hamburg oder München wechseln. Starbuzz ist ein Instrument, Gründer an NRW zu binden. Zumal nun die landeseigene NRW-Bank ihre Fördertöpfe für Start-ups spürbar vergrößert. Das Buhlen der Metropolen um die besten Köpfe ist eröffnet.



