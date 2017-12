Bonn/Paris (ots) -



Die Autoren der phoenix-Reportage "Marseille-Quartier Nord", Mathias Werth und Ursula Duplantier, sind mit dem Medienpreis der Vereinigung der Auslandspresse in Frankreich ausgezeichnet worden. Die Reportage entstand anlässlich Fußball-Europameisterschaft 2016 und wurde 2017 für phoenix mit neuen Inhalten und Bildern erweitert. Die Auszeichnung wird am Montagabend, 4. Dezember 2017, in Paris übergeben.



Die 45-minütige Dokumentation aus der Reihe "Mein Ausland" stellt das Problemviertel La Savine in Marseille vor. Es ist ein Sozialbauviertel. Hier gilt: alles oder nichts. Wer es nicht heraus schafft, endet meist im Sumpf der Drogen und Kriminalität. Für viele gibt es nur einen Hoffnungsschimmer: den Fußballclub. Mathias Werth und Ursula Duplantier haben den Chef des Clubs, Ahmed Madi, begleitet und sich von ihm das Viertel, die Menschen und ihre kleinen Fluchten aus dem Alltag zeigen lassen.



WDR-Journalist Mathias Werth ist Korrespondent im ARD-Studio Paris. Er ist einer der Gründungsredakteure des ARD-Morgenmagazins und war Redaktionsleiter der Doku-Reihe "Die Story". Den französischen Medienpreis "Le regard de la presse étrangère" bekommt er bereits zum zweiten Mal: Schon 2015 durfte er die Auszeichnung entgegennehmen. Die NDR-Journalistin Ursula Duplantier lebte von 2010 bis 2016 in Marseille. Sie hat in dieser Zeit für verschiedene ARD-Rundfunkanstalten zahlreiche Radio- und Fernsehbeiträge aus Frankreich produziert, zuletzt vor allem über den Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl. Zurzeit ist sie von Hamburg aus als Autorin für verschiedene NDR-Sendungen und für das tägliche ARTE-Wissenschaftsmagazin "Xenius" tätig.



Bilder von der Preisverleihung zeigt phoenix am Dienstag in der Sendung "vor Ort" (12.00 Uhr). Die Dokumentation "Marseille-Quartier Nord - hier kommst du nicht mehr raus" ist am Dienstag, 5. Dezember 2017, um 14.45 Uhr bei phoenix zu sehen (WDR/phoenix 2017, 45 Minuten).



