Das Gespräch zwischen Großbritanniens Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Montag in Brüssel hat keine Lösung gebracht. Es habe "keine komplette Einigung" gegeben, sagte Juncker nach dem Treffen.

Er sei jedoch zuversichtlich, dass man im Laufe der Woche eine Einigung erzielen könne. In vielen Bereichen habe man sich angenähert, doch gebe es noch zwei oder drei offene Punkte. May pflichtete dem bei. "Wir werden vor Ende der Woche wieder zusammenkommen", bestätigte May und ergänzte: "Auch ich bin überzeugt, dass wir das zu einem positiven Ende führen."

Die EU und Großbritannien streiten sich über die Modalitäten des Brexits.