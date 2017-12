NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Montag seine anfangs deutlichen Gewinne merklich reduziert. Zunächst hatte die vom US-Senat abgenickte Steuerreform den Leitindex zu einem weiteren Rekord bei 24 534,04 Punkten getrieben, anschließend bröckelten die Kurse bis auf unter 24 300 Punkte ab. Der Schlussstand von 24 290,05 Punkten bedeutet noch ein Plus von 0,24 Prozent.

Der breit gefasste S&P 500 erreichte mit 2665,19 Punkten ebenfalls einen Höchststand, stand zum Handelsende aber 0,11 Prozent im Minus bei 2639,44 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,17 Prozent nach unten auf 6263,70 Zähler. Damit standen Tech-Werte nach ihrem Ausverkauf Mitte der vergangenen Woche weiter unter Druck.

Auch wenn das Repräsentantenhaus in den USA noch über die Steuerreform abstimmen muss, zeigten sich die Republikaner optimistisch, dass Präsident Donald Trump das Gesetz noch vor Jahresende unterzeichnen kann. Dieses sieht unter anderem eine Senkung der Körperschaftssteuer von derzeit 35 auf 20 Prozent vor. Unternehmen könnten dadurch erheblich entlastet werden.

Trotzdem sind damit noch längst nicht alle Probleme im Weißen Haus aus dem Weg geräumt. Vielmehr lenke die Steuerreform gerade von den Ermittlungen in der Russland-Affäre und von der Tatsache ab, dass die US-Regierung am Freitag erste Ämter schließen müsse, wenn bis dahin keine Anhebung der Schuldengrenze beschlossen werde, kommentierte CMC-Markets-Analyst Jochen Stanzl. "Interessanterweise konnte man sich auf die viel teurere Steuerreform einigen, aber nicht über die Finanzierung der laufenden öffentlichen Ausgaben."

Dennoch: In den USA gibt es laut Stanzls Kollegen Michael Hewson derzeit keine Signale für eine wirtschaftliche Abschwächung. Neue Impulse könnten in dieser Woche weitere Konjunkturdaten setzen, mit dem Arbeitsmarktbericht am Freitag als Höhepunkt. Auftragsdaten der US-Industrie wurden bereits zum Wochenstart veröffentlicht. Zum Vormonat hatten sich die Aufträge nicht so stark verringert wie von Analysten erwartet.

Unternehmensseitig sorgten Übernahmen beziehungsweise Übernahmegerüchte für Schlagzeilen. Die Drogerie- und Apothekenkette CVS will den Krankenversicherer Aetna für rund 69 Milliarden Dollar schlucken. Eine entsprechende Einigung gaben die US-Konzerne in der Nacht auf Montag bekannt. Die CVS-Aktien verloren 4,57 Prozent, die Anteile von Aetna gaben um 1,44 Prozent nach. Am Markt war schon länger über den Deal spekuliert worden.

Zudem spricht laut mehreren Zeitungsberichten der amerikanische Unterhaltungskonzern Walt Disney offenbar erneut mit seinem Rivalen 21st Century Fox über den Kauf zahlreicher Fernsehsender und seinem Hollywood-Studio. Einer der größten Deals der Mediengeschichte könnte somit doch noch über die Bühne gehen. Die Walt-Disney-Aktien eroberten mit einem Plus von 4,72 Prozent die Spitze im Dow-Index. 21st Century Fox verteuerten sich um mehr als zweieinhalb Prozent.

Ansonsten legten auch Aktien von Banken zu, die als Profiteure der Wirtschaftspläne Trumps gelten. JPMorgan gewannen 2,06 Prozent, Bank of America 3,42 Prozent.

Die in diesem Jahr sehr stark gelaufenen Tech-Werte Apple , Amazon , Facebook und Netflix gaben am Montag nach, Amazon und Facebook mit minus 2,44 beziehungsweise minus 2,07 Prozent besonders deutlich. Seit Jahresanfang steht bei diesen Papieren ein Kurszuwachs von jeweils um die 50 Prozent zu Buche.

Der Euro kostete im US-Handel zuletzt 1,1862 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1865 (Freitag: 1,1885) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8428 (0,8414) Euro. Richtungweisende zehnjährige US-Staatsanleihen verloren 3/32 Punkte auf 98 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,37 Prozent./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---

ISIN US2605661048

AXC0253 2017-12-04/22:40