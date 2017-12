FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben sich am Montagabend im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien einige Käufer bei den zuvor schwer gebeutelten Aktien von Dialog Semiconductor und Evotec eingefunden. Nach entsprechenden Medienberichten in der Vorwoche hatte Dialog nun selbst mitgeteilt, dass man Apple zwar weiter mit Chips beliefern werde, die Aussage gelte aber nur kurz- und mittelfristig. Längerfristig könne Apple die Chips auch selbst fertigen. Der Kurs stürzte im Xetra-Handel um weitere 24,1 Prozent ab - seit dem Jahreshoch im Februar hatte sich der Kurs damit halbiert. Am Abend wurde der Wert 1,7 Prozent über Xetra-Schluss gestellt. Evotec erholten sich um 0,5 Prozent. Nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung wurden Aumann 4,1 Prozent niedriger getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.038 13.059 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 04, 2017

