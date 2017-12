Stuttgart (ots) - Die Republikaner im Senat stellten US-Präsident Donald Trump gerade den langersehnten ersten großen parlamentarischen Triumph in Aussicht. Nur leider ist dies ein Schritt in die falsche Richtung; gar nicht mal so sehr, weil die Vermögenden einmal mehr begünstigt werden, sondern weil es - unabhängig von der drohenden Sondersteuer auch auf deutsche Importe - längerfristig Gift ist für die US-Wirtschaft, wenn Steuersenkungen mit noch mehr Staatsschulden erkauft werden. Und dies ist beileibe nicht nicht das Einzige, was faul ist im Staate USA.



