Die EU und Großbritannien nähern sich nur langsam einer Einigung über den Austritt an.

Gabriela Baczynska und Elizabeth Piper von Reuters berichten über die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien: Brüssel/Dublin, 04. Dez (Reuters) - Die EU und Großbritannien haben bei einem Spitzentreffen in Brüssel keine abschließende Einigung in den Brexit-Verhandlungen erzielt. "Dies ist kein Scheitern", sagte allerdings EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Montag nach mehrstündigen Beratungen mit der britischen Premierministerin Theresa May. Beide Seiten äußerten sich zuversichtlich, dass die strittigen Fragen vor dem EU-Gipfel am 14. und 15. Dezember geklärt werden können. Juncker sagte, die Verhandlungen sollten noch in dieser Woche fortgesetzt werden. Zuvor hatten sich EU-Ratspräsident Donald Tusk und die irische Regierung optimistisch geäußert, dass der Umgang mit der Grenze zwischen Irland und Nordirland geklärt werden kann. Neben dieser Frage will die EU in den Verhandlungen die Rechte der EU-Bürger im Königreich und die ...

