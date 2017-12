AACHEN (dpa-AFX) - "Aachener Zeitung" zu Tag des Ehrenamts:

"Zuweilen stoßen ehrenamtliche Initiativen in Bereiche vor, die eigentlich dem Staat vorbehalten sein sollten. Das wird am Beispiel der Tafeln deutlich. Das Engagement jedes einzelnen Tafel-Ehrenamtlers ist äußerst lobenswert. Allerdings bekämpfen die Tafeln nicht die Ursachen der Armut. Sie lindern nur die Symptome. Die Tafeln sind ein gutes Beispiel dafür, dass Ehrenamtler dem Staat zeigen, wo er nicht funktioniert. Das Problem lösen können sie aber nicht. Der Staat ist offenkundig nicht in der Lage, dafür zu sorgen, dass jeder Einwohner genug zum Leben hat. Das zu ändern, ist Aufgabe der Politik. Sie darf sich nicht darauf verlassen, dass Ehrenamtler versuchen, die Unzulänglichkeit bei der Existenzsicherung auszugleichen."/ra/DP/jha

