BERLIN (dpa-AFX) - "Der Tagesspiegel" zum Machtübergang in Bayern:

"Markus Söder wird versuchen, der AfD in Bayern das Wasser abzugraben. Das mag eine Chance sein. Doch wie reagieren CSUler, die anderswo CDU wählen würden, auf einen Rechtsruck? Wie diejenigen, denen es ums Soziale geht, ums Christliche, den Erhalt der Schöpfung? Seehofer war und ist, bei aller populistischen Wendigkeit, im Herzen Sozialpolitiker. Söder ist nur Söder. Einer, dem es weniger um Inhalte geht als ums Hochkommen, den Machterhalt, das eigene Ego. Vor allem: Söder kann sich noch so maskieren und zurücknehmen, den gütigen Landesvater nimmt ihm keiner ab. Er kann aus seiner Not nur eine Tugend machen - und auch als Regierender den Dynamiker geben. Mit der paradoxen Botschaft, dass es in Zeiten wie diesen einen solchen braucht, damit alles bleibt, wie es ist. Für die Bürger. Und für die CSU."/ra/DP/jha

