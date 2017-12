FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu den Brexit-Gesprächen:

"Wie aber werden die Brexit-Befürworter in Britannien es aufnehmen, dass Premierministerin May bereit ist, den Unterhändlern der EU weit entgegenzukommen? Soll zwischen der Republik Irland und Nordirland kein "hartes" Grenzregime herrschen, würde also faktisch so getan, als gehöre der Norden weiterhin zum Binnenmarkt und sei Teil der Zollunion, wird es einen Aufschrei der Entrüstung geben. (...) Schon wird in Schottland, dessen Wähler im vergangenen Jahr gegen den Brexit gestimmt hatten, gefordert, was womöglich für Nordirland gelten solle: Auch Schottland solle weiterhin Teil des Binnenmarkts sein. Wie gefährlich für die Premierministerin der innenpolitische Sprengstoff ist, den die sich abzeichnende Vereinbarung mit der EU enthält, wird sich bald zeigen."/ra/DP/jha

