BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Landwirte haben in diesem Jahr mit durchwachsenen Bedingungen klarkommen müssen. Eine wirtschaftliche Bilanz legt Bauernpräsident Joachim Rukwied am Dienstag (11.00) in Berlin vor. Insgesamt hatte sich die Branchenstimmung aufgehellt, vor allem in krisengeplagten Bereichen wie der Milch. Im Herbst trübten niedrigere Preise für Schweine und Mehrkosten unter anderem für Dünger und Energie die Aussichten aber teils wieder ein. Angesichts niedriger Weltmarktpreise für wichtige Produkte waren die Einkommen der Bauern zuvor zwei Jahre in Folge gesunken. Die Bilanz bezieht sich jeweils auf das Wirtschaftsjahr, das bis Ende Juni läuft.

Ein wichtiges Thema für viele Landwirte ist der Unkrautvernichter Glyphosat. Agrarminister Christian Schmidt (CSU) hatte gegen den Willen der SPD in der Bundesregierung für eine weitere Zulassung in der EU gestimmt. Nun wird über nationale Beschränkungen diskutiert, die auch Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) fordert./sam/DP/she

