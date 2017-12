Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STABILITÄTSPAKT - Die EU-Kommission will den Spardruck für die Krisenländer der Eurozone offensichtlich verringern und damit den europäischen Stabilitätspakt aufweichen. "Für Mitgliedsstaaten, deren Erholung immer noch zerbrechlich erscheint oder in denen zu starke Sparmaßnahmen die Erholung gefährden würden, wie im Fall von Italien und Slowenien, könnte eine finanzielle Anpassung als angemessen erachtet werden, die von den ursprünglichen abweicht", heißt es im Papier "Implications of the Commission 2017 Autumn Forecast". (Welt S. 1 und 10)

INFLATION - Trotz der beispiellos lockeren Geldpolitik ist die Inflation hartnäckig niedrig. Hyun Song Shin, Chefvolkswirt der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), rät den Zentralbanken, mit ihren Inflationszielen "flexibler" umzugehen. Die Europäische Zentralbank hält das für gefährlich. Aber es könnte globale Faktoren geben, die dauerhaft die Inflation drücken. (FAZ S. 18)

AUSSENPOLITIK - Der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) verlangt angesichts gravierender Veränderungen im transatlantischen Verhältnis von Deutschland und Europa eine neue Amerika-Politik. Die USA kämen unter ihrem Präsidenten Donald Trump ihrer Rolle als weltpolitische Gestaltungskraft nur noch "geschwächt" nach, kritisiert Gabriel laut Manuskript für eine Grundsatzrede, die er an diesem Dienstag beim Berliner Forum Außenpolitik der Körberstiftung halten will. (SZ S. 6)

BREXIT - Premierministerin Theresa May legt in Brüssel ein neues finanzielles Angebot vor. Nach seinem Treffen mit May verkündete EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, beide Seiten hätten sich ein gutes Stück angenähert, aber noch nicht in allen Punkten geeinigt. Die Gespräche sollten im Laufe der Woche fortgesetzt werden. Vor allem beim Thema Geld kommt die britische Regierungschefin der EU-27 ein großes Stück entgegen. Sie wollte am Montag erstmals offiziell auf finanzielle Forderungen eingehen. Rund 50 Milliarden Pfund werde May anbieten, um alle Zahlungsverpflichtungen Großbritanniens gegenüber der EU abzudecken, sagten EU-Diplomaten. Dabei geht es um den britischen Anteil an langfristigen Finanzierungszusagen für EU-Forschungs- und -Infrastrukturprojekte sowie um die Pensionen für britische EU-Beamte. (Handelsblatt S. 11/Welt S. 7/Börsen-Zeitung S. 1)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2017 00:13 ET (05:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.