Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Investor Cevian verliert die Geduld mit der Thyssenkrupp-Führung und fordert die Zerschlagung des Konzerns. Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger lehnt einen Strategieschwenk ab - und erhält nun Schützenhilfe von seinem Aufsichtsratschef. "Eine Zerschlagung des Konzerns ist überhaupt kein Thema", sagt Ulrich Lehner dem Handelsblatt. Den Großinvestor Cevian kritisiert Lehner heftig: "Wenn sich ein Aktionär in der Art und Weise öffentlich positioniert, dann schadet das dem Unternehmen." (Handelsblatt S. 4ff)

LUFTHANSA - Für den britischen Billigfluganbieter Easyjet geht es in Brüssel offenbar schneller als für die Lufthansa. Nach unbestätigten Meldungen darf die Gesellschaft darauf hoffen, dass die EU-Kommission ihr die Übernahme eines Geschäftsteils der insolventen Air Berlin ohne Auflagen genehmigt. Die Lufthansa muss derweil um eine Freigabe der eigenen Pläne durch die EU-Kommission bangen. Mittlerweile hat der Konzern Zugeständnisse gemacht, um eine Ablehnung oder eine vertiefte Prüfung der Wettbewerbshüter bis weit in das kommende Jahr hinein zu verhindern, heißt es. (FAZ S. 23/Börsen-Zeitung S. 7)

UBER - Uber-Europachef Pierre-Dimitri Gore-Coty hat nach dem vertuschten Datendiebstahl bei dem Fahrdienstvermittler Besserung versprochen. "Ich denke, die Vergangenheit war vor allem vom Willen geprägt, schnell groß zu werden. Das war Wachstum fast um jeden Preis. Da haben wir eine Menge Fehler gemacht", sagte er im Interview. "Aber wir haben daraus auch gelernt", sagte der 33-jährige Manager, der für das Geschäft von Uber in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika (EMEA) verantwortlich ist. "In Zukunft ist unsere Rolle eine partnerschaftliche, mit Autoherstellern, mit Behörden und öffentlichen Transportunternehmen", versprach Gore-Coty. (Handelsblatt S. 16f)

BMW - Die Deutsche Umwelthilfe wirft jetzt auch BMW vor, die Abgassoftware manipuliert und illegale Abschalteinrichtungen in die Abgasreinigung seiner Fahrzeuge eingebaut zu haben. Messungen ergaben, dass die Emissionen von Stickoxiden (NOx) bei einem neuen BMW 320 Diesel bei Messungen auf der Straße bis zu sieben Mal so hoch lagen wie im Labortest nach dem Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Bei Überprüfungen der Motorsteuerung auch mit Hilfe externer Experten stellte sich heraus: Die Software war offenbar so programmiert, dass die Abgasrückführung bereits ab einer Drehzahl von 2.000 Umdrehungen pro Minute reduziert und ab 3.500 Umdrehungen komplett abgeschaltet wird. (Tagesspiegel)

DEUTSCHE BANK - Der US-Sonderermittler bittet die Deutsche Bank um Hilfe. Post von der US-Justiz war für die Deutsche Bank in den vergangenen Jahren meist unerfreulich. Jetzt muss das Institut auf Druck des US-Sonderermittlers Robert Mueller Kontodaten aus dem Umfeld von Präsident Donald Trump offenlegen. Das kommt der Bank nicht ungelegen. (Handelsblatt S. 30)

HNA - Die Finanzaufsicht Bafin knöpft sich den chinesischen Konzern HNA vor. Die Behörde untersucht, ob der chinesische Konzern HNA korrekte Stimmrechtsangaben gemacht hat, als er sich im Frühjahr 2017 schrittweise bei der Deutschen Bank eingekauft hatte und mit 9,9 Prozent zum bedeutendsten Aktionär von Deutschlands größtem Geldhaus aufgestiegen war. Offiziell will sich die Bafin dazu nicht äußern. Der Hintergrund: Die Schweizer Übernahmekommission hatte unlängst verfügt, die Angaben von HNA bei der Übernahme des Schweizer Airline-Caterers Gategroup im Mai 2016 seien "unwahr bzw. unvollständig" gewesen. (SZ S. 17)

HYPOVEREINSBANK - Die italienische Großbank Unicredit erwarb vor 12 Jahren die Hypovereinsbank (HVB). Deren Altaktionäre fühlen sich geprellt. Gerichtlich bestellte Fachleute bringen den Streit in eine neue Phase. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Abfindung für die HVB-Aktionäre höher ausfallen müsste. (FAZ S. 26)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2017 00:13 ET (05:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.