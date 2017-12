Folgende Index-Änderungen werden jeweils zum genannten Handelsbeginn wirksam:

=== + STOXX EUROPE 600 - NEUAUFNAHME (per 18. Dezember) - Konecranes (Finnland) - Homeserve (Großbritannien) - NMC Health (Großbritannien) - BE Semiconductor (Niederlande) - Siltronic (Deutschland) - Delivery Hero (Deutschland) - Remy Cointreau (Frankreich) - Pirelli (Italien) - Altran Technologies (Frankreich) + STOXX EUROPE 600 - HERAUSNAHME (per 18. Dezember) - Hikma Pharmaceuticals (Großbritannien) - NCC B (Schweden) - Unipolsai (Italien) - Provident Financial (Großbritannien) - Mediaset Espana Comunicacion (Spanien) - PostNL (Niederlande) n - JM (Schweden) - Deutsche Euroshop (Deutschland) - AA Plc (Großbritannien) ===

