Die amerikanische Univest Corporation of Pennsylvania (ISIN: US9152711001, NASDAQ: UVSP) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie auszahlen. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 0,80 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 28,70 US-Dollar (Stand: 4. Dezember 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,79 Prozent. Ausgezahlt wird die Dividende am 2. Januar 2018 (Record date: 18. ...

