Weil die USA unter Donald Trump nicht mehr das sind, was sie einst waren - eine weltpolitische Gestaltungskraft, fordert Außenminister Sigmar Gabriel, Deutschland müsse eine selbstständige USA-Politik entwickeln.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel will die deutsche US-Politik neu justieren. Die USA kämen unter ihrem Präsidenten Donald Trump ihrer Rolle als weltpolitische Gestaltungskraft nur noch "geschwächt" nach, kritisierte der SPD-Politiker laut einem der "Süddeutschen Zeitung" vorliegendem Manuskript für eine Grundsatzrede, die er an diesem Dienstag beim Berliner Forum Außenpolitik der Körberstiftung halten will. Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...