The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2G9H97 CONSUS R.ESTATE WS 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AAH5 DZ BANK CLN E.9403 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UC12 DZ BANK IS.A821 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UC20 DZ BANK IS.A822 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M1R6 LBBW STUFENZINS 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA PTOTVLOE0001 PORTUGAL 17-22 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1713475058 SAFARI HLD VER REGS 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1729972015 CTC BONDCO NTS17/25 REG.S BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1731657141 ENERGO- PRO 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1732478000 ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26 BD00 BON GBP N

CA XFRA XS1733231663 THOMAS COOK FIN.17/23REGS BD00 BON EUR N

CA YP1B XFRA AU000000IMM6 IMMUTEP LTD EQ00 EQU EUR N

CA 1XNA XFRA CA64124B5080 NETWORK EXPLORATION EQ00 EQU EUR N

CA XU6C XFRA LU1659681313 BNPPE.-MSCI E.M.SRI UEEOD EQ01 EQU EUR Y

CA XU6A XFRA LU1659681669 BNPPE-MSCIKLD400USSRI EOD EQ01 EQU EUR Y

CA 3KB1 XFRA US8716282020 SYNTHESIS EN.SYS DL-,01 EQ01 EQU EUR N