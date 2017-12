The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0112263006 ILE DE FRANCE, REG. 10-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0118532776 SWEDBK HYPO. 10/17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1CRXD2 MECKLENB.-VORP.SA09A1 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1ZTAT3 BMW US CAP 14/17 MTN BD00 BON NZD N

CA XFRA DE000BLB31R7 BAY.LDSBK.IS.16/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB31T3 BAY.LDSBK.IS. 16/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB87D5 LBHT IS.A.87D BD01 BON EUR N

CA HE8E XFRA US00817YAR99 AETNA 16/17 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS0430265693 TOTAL CAPITAL 09/17 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1143878517 LOGAN PPTY HLDGS 14/17 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1149696996 YUZHOU PPTS 14/19 BD02 BON USD N