FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HSHJ XFRA DE000HSH4XS8 HSH NORDBANK MZC 5 15/22 0.000 %

XFRA DE000A1ZALT0 OPUS-CHART.ISS.2 13/21FLR 0.000 %

M3AI XFRA DE0005321061 MONEGA EURO-BOND 0.150 EUR

9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.253 EUR

WFP XFRA US75936P1057 REIS INC. DL-,01 0.143 EUR

ODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.084 EUR

LAR XFRA US5128071082 LAM RESEARCH CORP. DL-001 0.422 EUR

KHP XFRA US5002551043 KOHL'S CORP. DL-,01 0.464 EUR

HSM XFRA US4043031099 HSN INC. DL -,01 0.295 EUR

GH3 XFRA US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 0.042 EUR

DNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.152 EUR

VNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.152 EUR

AV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.380 EUR

AK1 XFRA US0311001004 AMETEK INC. DL-,01 0.076 EUR

XFRA AU0000CWNHA9 CROWN RESORTS 2072 FLR 1.075 EUR

4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A 0.018 EUR

VTZ XFRA LV0000101129 SAF TEHNIKA AS EO 1,40 0.670 EUR

FTE XFRA FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 0.250 EUR

DIO XFRA FR0000130403 CHRISTIAN DIOR INH. EO 2 1.600 EUR

MOH XFRA FR0000121014 LVMH EO 0,3 1.600 EUR

FFR XFRA US3465631097 FORRESTER RESEAR. DL-,01 0.160 EUR

AC8 XFRA AU000000ALL7 ARISTOCRAT LEISURE 0.128 EUR

SCL XFRA AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.422 EUR

M3AL XFRA DE0007560849 MONEGA FAIRINVEST AKTIEN 0.084 EUR

PB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.084 EUR

1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.042 EUR

EP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.186 EUR

K1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.127 EUR

2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01 0.152 EUR

5NV XFRA MHY621591012 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001 0.042 EUR

TRY XFRA US8958481090 TRIANGLE CAPITAL DL -,001 0.253 EUR

3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.152 EUR

WLK1 XFRA DE0007045148 ODDO WERTE FONDS 1.160 EUR