FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.12.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
3KB XFRA US8716281030 SYNTHESIS EN.SYS DL-,01
XFRA AU000000PRR9 PRIMA BIOMED LTD
D7A XFRA JE00B783TY65 APTIV PLC DL -,01
1XN XFRA CA64124B4091 NETWORK EXPLORATION
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3KB XFRA US8716281030 SYNTHESIS EN.SYS DL-,01
XFRA AU000000PRR9 PRIMA BIOMED LTD
D7A XFRA JE00B783TY65 APTIV PLC DL -,01
1XN XFRA CA64124B4091 NETWORK EXPLORATION