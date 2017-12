FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3KB XFRA US8716281030 SYNTHESIS EN.SYS DL-,01

XFRA AU000000PRR9 PRIMA BIOMED LTD

D7A XFRA JE00B783TY65 APTIV PLC DL -,01

1XN XFRA CA64124B4091 NETWORK EXPLORATION