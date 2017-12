Um solche widersprüchlichen Anforderungen zu erfüllen, müssen sich die Verarbeiter auf modernste Technologien und Werkzeuge, die eine fundierte Basis für Entscheidungen liefern, verlassen können. Eines dieser Werkzeuge ist die Simulation des Spritzgießprozesses. Simulation ist bereits seit einigen Jahren ein etabliertes Werkzeug, um die beste Anbindung zu bestimmen oder zur Evaluierung von Füll- und Vernetzungsverhalten sowie Zykluszeit. Zunehmend wird sie jedoch zu einer wichtigen Maßnahme, um das komplette Werkzeug und den vollständigen Prozess im Voraus zu optimieren. Die Software Sigmasoft Virtual Molding begleitet Verarbeiter durch den kompletten Entwicklungsprozess eines neuen Bauteils. Vom ersten Bauteil-design, mit dem Fokus auf Anbindung und Angusssystem, über die Werkzeugauslegung, bei der Fragen nach der Leistung des Kaltkanals und dem idealen Heizsystem betrachtet werden, bis hin zum finalen Prozess, der eine stabile Produktion und ideale Bauteilqualität garantiert. In jeder dieser Phasen liefert die Simulation eine Basis für fundierte Entscheidungen, die auch die nächsten Entwicklungsschritte beeinflussen, ohne Material und Ressourcen in einem echten Werkzeug und auf einer echten Maschine zu verschwenden. Stattdessen werden neue Ideen am Computer in kurzer Zeit und ohne Risiko getestet. Änderungsschleifen am Werkzeug und Trial-and-Error-Versuche zur Bestimmung des Prozessfensters lassen sich dadurch vermeiden.

Um dies zu ermöglichen, arbeitet die Software wie eine virtuelle Spritzgussmaschine, bei der nicht nur die Bauteilfüllung simuliert wird, sondern vielmehr nach einer initialen Aufheizphase mehrere aufeinanderfolgende Zyklen für das komplette Werkzeug berechnet werden. Dadurch werden Füllverhalten und Vernetzungsreaktion erst berechnet, nachdem ein thermisch stabiler Zustand erreicht ist. Diese Temperaturverteilung im Werkzeug entspricht der realen Produktion und bildet die Ausgangsbedingung, um die Vorgänge innerhalb der Kavität exakt am Computer nachzubilden.

Fundierte Entscheidungen auch für einfache Bauteile

Die Analyse eines scheinbar einfachen Bauteils zeigt, dass eine gründliche virtuelle Auslegung auch für solche Bauteile sinnvoll ist, die nach allgemeiner Auffassung auch rein auf Erfahrungen basierend entwickelt werden können. Für ein allem Anschein nach einfaches, rundes Beispielteil (Abb. 1) erfolgte eine vollständige Virtual Molding Analyse, um einen tieferen Einblick in den Prozess zu erhalten. Dazu wurden neben den Kavitäten und dem Angusssystem das komplette Werkzeug, inklusive Heizplatten und Isolierung, für die Berechnung berücksichtigt (Abb. 2).

Für eine detaillierte Analyse und aussagekräftige Vorhersagen zum späteren Prozess spielen jedoch auch die Eigenschaften des verwendeten Materials eine entscheidende Rolle. Deshalb wurden neben dem Werkzeug auch die rheologischen und vernetzungskinetischen Eigenschaften des verwendeten Compounds in der Berechnung berücksichtigt. Das Beispielteil sollte aus dem Material MG5002BL70F, einem blauen 70ShA Fluorsilikon-Compound ...

