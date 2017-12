Ah, die Sache mit den Bienen und den Blüten, so begann im Biedermeier der häusliche Aufklärungsunterricht. Bienen geben Honig und mit dem goldenen Saft bekleckerten sich in den 1980er Jahren Kim Basinger und Mickey Rourke im Hollywood Blockbuster 9 ½ Wochen vor dem offenen Kühlschrank im Halbdunkel. Das war toll. Aber Honig darf man nicht an Babys ...

