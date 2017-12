Sehr geehrte Freunde und Aktionäre, entsprechend den australischen Börsenhandelsregularien bleibt unsere Aktie dort bis voraussichtlich Donnerstag vom Handel ausgesetzt. Die zugrundeliegende anstehende Kapitalmaßnahme wird in dieser Zeit angekündigt und umgesetzt. Wir erwarten ebenfalls die Aussetzung des Handels in Deutschland und Österreich. Weitere Informationen erhalten Sie in Kürze. http://www.asx.com.au/asxpdf/20171205/pdf/43pwvnqtgdgwc6.pdf Beste Grüße, EUROPEAN LITHIUM Investor Relations Link zum Interview: http://dgwa.org/wp-content/uploads/2017/11/DM-Interview-Stefan-Müller-.pdf

Den vollständigen Artikel lesen ...