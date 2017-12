Zürich - Avaloq verstärkt seine Position in der Region Asien-Pazifik (APAC), indem es die in der Region angebotenen Dienstleistungen und Software unter Führung von Chris Beukers bündelt. Damit kann das regional stark positionierte Unternehmen Banken umfassenden Support anbieten, ungeachtet des Betriebsmodells ihrer gewünschten Lösung. Chris Beukers stösst als Managing Director Asia Pacific von Pactera Technology International zu Avaloq.

Flexibilität im Bereich IT-Infrastrukturen und -Umgebungen gewinnt bei Banken immer mehr an Bedeutung, was zu einem Trend hin zu servicebasierten Geschäftsmodellen führt. Avaloq reagiert auf diese Entwicklung und macht dazu nun in der Region APAC einen weiteren Schritt, indem es eine auf diese Kundennachfrage zugeschnittene marktorientierte Organisation aufbaut.

Unter der Leitung von Chris Beukers, dem neuen Managing Director Asia Pacific, gestaltet Avaloq sein skalierbares Angebot weiter aus, damit sich das Unternehmen in der Region weiterentwickeln kann. Basierend auf einer einheitlichen Marktpräsenz, in der die verschiedenen Lösungen gebündelt werden, bietet Avaloq Finanzinstituten umfassenden Support, unabhängig vom Software-Betriebsmodell.

«Nach zehn erfolgreichen Jahren auf dem Markt ist es für Avaloq Zeit, die nächste Wachstumsphase in der Region APAC einzuläuten. Mit Chris haben wir den richtigen Leader gefunden, er wird die Wachstumsambitionen von Avaloq in der Region vorantreiben. Wir werden von seiner Expertise in den Bereichen Banking und Technologie profitieren, um unser Angebot zusammenzuführen und unseren Kunden einen noch umfassenderen Support anzubieten. Ich bin überzeugt, dass Chris unsere bereits sehr starke Marktposition nutzen wird, um unser Potenzial in der Region voll auszuschöpfen», sagt Jürg Hunziker, stellvertretender ...

