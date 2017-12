Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht nach Untersuchungen an einem Diesel-Pkw von BMW Anhaltspunkte für eine Abschalteinrichtung. Die Organisation, die sich im VW-Dieselskandal und im Kampf gegen Dieselabgase in Städten engagiert, teilte am Montag mit, sie habe einen BMW 320d im Straßenbetrieb getestet und dabei deutlich höhere Abgaswerte...

Den vollständigen Artikel lesen ...