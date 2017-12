Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor hat sich im November erneut verstärkt. Der von Caixin Media und Markit errechnete Einkaufsmanagerindex stieg auf 51,9 von 51,2 Punkten im Oktober. Ein Indexstand über 50 signalisiert Wachstum. Auch der vergangene Woche veröffentlichte offizielle Index legte im November zu. "Die Caixin-Indizes im November zeigen, dass die Wirtschaft stabil ist und dass es kein unmittelbares Risiko für einen spürbaren Rückgang der Wachstumsrate gibt", sagte CEBM-Ökonom Zhengsheng Zhong. "Aber wir sollten vorsichtig sein, weil die Wirtschaft wegen anhaltender Preissteigerungen zu Beginn des neuen Jahres unter einen höheren Inflationsdruck geraten könnte." Der offizielle Dienstleistungsindex, der den Bausektor einschließt, stieg im November auf 54,8 von 54,3 Punkten im Oktober.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -47,50 Mrd USD zuvor: -43,50 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 54,7 zuvor: 55,3 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 60,1 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.644,00 +0,22% Nikkei-225 22.663,48 -0,19% Hang-Seng-Index 29.003,24 -0,46% Kospi 2.527,67 +1,04% Shanghai-Composite 3.302,24 -0,22% S&P/ASX 200 5.971,70 -0,23%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Das Bild an den ostasiatischen Börsen ähnelt am Dienstag dem der Vorwoche: erneut werden Technologiewerte abverkauft. Die Erholung im Sektor währte also nur einen Tag. Einen Anlass für die Schwäche liefert die Wall Street, wo die technologielastigen Nasdaq-Indizes erneut stark nachgaben. Als Begründung für die Schwäche am Gesamtmarkt werden derweil auch diverse politische Sorgen, etwa rund um den Brexit, genannt. Allerdings bleiben die Verluste an den Märkten überwiegend im bescheidenen Rahmen. Die Börsen in Taiwan und Hongkong leiden unter der starken Gewichtung des Technologiesektors. In Festlandschina zeigen sich die Märkte geteilt. Der von Startups geprägte Chinext fällt um 1,2 Prozent, der Shenzen Composite um 0,8 Prozent, der CSI-300, in dem die großen Konzerne gelistet sind, legt dagegen um 0,2 Prozent zu. Für einen etwas aufgehellten Hintergrund sorgt der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe. Der Novemberstand von 51,9 nach 51,2 im Monat zuvor deutet auf zunehmendes Wachstum hin. In Australien lastet der feste Austral-Dollar auf dem Markt, der 0,2 Prozent nachgibt. Gestützt wird die heimischen Währung von unerwartet starken Einzelhandelsumsatzzahlen für Oktober. Dagegen war die Beibehaltung des Leitzinssatzes von 1,5 Prozent durch die australische Notenbank keine Überraschung. Auch in Tokio geht von der heimischen Währung Druck aus. Der Yen legte zum Dollar nach der jüngsten Schwäche am Montag im Verlauf wieder deutlicher zu. Aktuell wird der Dollar mit 111,63 Yen bezahlt nach Ständen von über 113 am Montagmorgen. Der Nikkei-225 verliert 0,3 Prozent auf 22.647 Punkte.

US-NACHBÖRSE

Kräftige Gewinne hat am Montag im nachbörslichen US-Geschäft die Aktie von Collegium Pharmaceutical verzeichnet. Das Pharmaunternehmen hat mit Depomed eine Vereinbarung zum Vertrieb des Schmerzmittels Nucynta getroffen. Die Aktie von Collegium rückte auf Nasdaq.com bis 19.44 Uhr Ortszeit um 9,2 Prozent vor auf 18,50 Dollar. Depomed stiegen um 4,9 Prozent auf 7,50 Dollar. Ascena Retail Group sackten dagegen um gut 15 Prozent auf 2,09 Dollar ab, nachdem der Modeeinzelhändler beim Ergebnis im ersten Geschäftsquartal einen 50-prozentigen Absturz zum Vorjahr zu verkraften hatte. Enttäuschend fiel auch der Ausblick auf das kommende Quartal aus. Cleveland-Cliffs verloren mit einer Kapitalerhöhung 7,3 Prozent auf 6,26 Dollar. Über die Ausgabe einer Wandelanleihe in zwei Tranchen will das Bergbauunternehmen 675 Millionen Dollar erzielen. Coupa Software hat im dritten Quartal den Verlust auf 11,2 Millionen Dollar ausgeweitet, nach 5,5 Millionen Dollar im Vorjahr. Die Aktie des cloudbasierten Software-Unternehmens verlor daraufhin 3,8 Prozent auf 32,33 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.290,05 0,24 58,46 22,91 S&P-500 2.639,44 -0,11 -2,78 17,89 Nasdaq-Comp. 6.775,37 -1,05 -72,22 25,86 Nasdaq-100 6.263,70 -1,17 -74,17 28,79 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 986 Mio 970 Mio Gewinner 1.506 1.533 Verlierer 1.459 1.448 Unverändert 130 108

Uneinheitlich - Die Wall Street feierte zunächst mit Rekordständen die weiter Gestalt annehmende US-Steuerreform. Im Verlauf ebbte die Euphorie aber ab und Gewinnmitnahmen setzten ein. Ohnehin hatte die Rally wie bereits in der Vorwoche vor dem Technologiesektor Halt gemacht. Der Halbleitersektor verlor 2,4 Prozent. Analysten sprachen auch von einer Rotation aus zuletzt gut gelaufenen Branchen. Die Spekulation auf Steuersenkungen, von denen besonders Unternehmen aus dem Finanzsektor profitieren dürften, habe dies noch verstärkt. Während Finanzwerte auf Zehnjahreshochs sprangen, zählten neben Halbleiterwerten auch andere Technologieaktien zu den Verlierern. Der Bankensektor stieg um 2,3 Prozent. Apple verloren 0,7 Prozent. Irland will sich im Streit um die Eintreibung von Steuern von Apple nun offenbar doch dem Druck der EU beugen und hat sich mit Apple auf die Bedingungen eines Treuhandfonds verständigt. Somit könnten erste Gelder der geforderten 13 Milliarden Euro ab dem ersten Quartal 2018 fließen. Disney und 21st Century Fox reden Kreisen zufolge wieder über den Kauf von Teilen von 21st Century Fox. Disney legten um 4,7 Prozent zu, 21st Century um 2,8 Prozent. Digital Power sprangen um 75,4 Prozent, nachdem die Gesellschaft ein neues Produkt im Bereich Kryptowährungen eingeführt hatte.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,81 4,8 1,76 60,4 5 Jahre 2,14 3,8 2,10 21,5 7 Jahre 2,29 2,4 2,26 3,9 10 Jahre 2,37 1,8 2,36 -7,1 30 Jahre 2,76 0,6 2,76 -30,3

Mit der Hoffnung auf einen zusätzlichen Konjunkturschub durch Steuersenkungen waren US-Renten nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 2,37 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1867 -0,0% 1,1868 1,1867 +12,8% EUR/JPY 133,63 +0,1% 133,49 134,02 +8,7% EUR/GBP 0,8811 +0,1% 0,8805 0,8822 +3,4% GBP/USD 1,3468 -0,1% 1,3476 1,3454 +9,2% USD/JPY 112,61 +0,1% 112,50 112,91 -3,7% USD/KRW 1083,90 -0,2% 1086,33 1087,76 -10,2% USD/CNY 6,6120 -0,1% 6,6198 6,6186 -4,8% USD/CNH 6,6158 -0,0% 6,6183 6,6197 -5,2% USD/HKD 7,8169 -0,0% 7,8176 7,8145 +0,8% AUD/USD 0,7647 +0,6% 0,7601 0,7603 +6,0% NZD/USD 0,6892 +0,5% 0,6861 0,6859 -0,8%

Nach der Zustimmung des Senats zur US-Steuerreform legte der Dollar zu. Der Euro fiel im Tagestief bis auf 1,1829 Dollar nach Wechselkursen um 1,19 am Freitagabend. Zuletzt erholte er sich leicht auf 1,1857 Dollar. Zur eher verhaltenen Marktreaktion wurde auf die drohende Einstellung der Regierungsarbeit verwiesen, denn zum Wochenausklang läuft die Ausgabenermächtigung für die US-Regierung aus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,49 57,47 +0,0% 0,02 +0,9% Brent/ICE 62,42 62,45 -0,0% -0,03 +6,5%

Die Ölpreise gaben mit dem festeren Dollar nach, nach der jüngsten positiven Reaktion auf die Verlängerung der Fördermengenbegrenzung. Billigere Tankerfrachtraten sorgten zudem für steigende US-Exporte. Diese glichen die sinkende Förderung bei Opec-Mitgliedern und anderen Staaten zum Teil wieder aus, hieß es. Die Citigroup sprach zudem von der ERwartung einer erneuten Überversorgung des Marktes. Brent fiel um 2,0 Prozent auf 62,45 Dollar. Für WTI ging es um 1,5 Prozent auf 57,47 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,78 1.276,18 -0,0% -0,41 +10,8% Silber (Spot) 16,35 16,32 +0,2% +0,03 +2,6% Platin (Spot) 926,25 925,50 +0,1% +0,75 +2,5% Kupfer-Future 3,07 3,06 +0,1% +0,00 +21,4%

Der Preis für die Feinunze Gold reduzierte sich im späten US-Geschäft um 0,3 Prozent auf 1.276 Dollar. Die gestiegene Zuversicht auf ein Zustandekommen der Steuerreform möglicherweise noch vor Weihnachten habe den "sicheren Hafen" Gold etwas belastet - neben der anrollenden US-Zinserhöhung im Dezember.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

LEIZINS AUSTTRALIEN

Die australische Zentralbank hat den Cash-Rate-Zielsatz unverändert bei 1,50 Prozent belassen.

US-POLITIK

