Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp, Ulrich Lehner, hat sich gegen eine Aufspaltung des Industriekonzerns ausgesprochen. "Eine Zerschlagung des Konzerns ist überhaupt kein Thema", sagte Lehner im Interview mit dem Handelsblatt. Der Gründer des Finanzinvestors Cevian, Lars Förberg, hatte sich zuvor dafür ausgesprochen. Aus Sicht des nach der Krupp-Stiftung zweitgrößten Aktionärs sind die Einzelteile des Konglomerats mehr wert als der Gesamtkonzern. Lehner wies dies zurück. Im Jahr 2014 habe der Aufsichtsrat dieses Thema analysiert. "Das Ergebnis war, dass die einzelnen Bereiche zukunftsfähig und unter der Dachmarke Thyssenkrupp synergiestiftend und damit stärker sind", sagte Lehner. Lediglich beim Stahl habe es Handlungsbedarf gegeben. Dieses Problem werde mit der geplanten Fusion der Sparte mit Tata Steel Europe angegangen. In dem Interview kritisierte Lehner Cevian-Gründer Förberg. "Wenn sich ein Aktionär in der Art und Weise öffentlich positioniert, dann schadet das dem Unternehmen."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:00 GB/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag - Asset Management

DIVIDENDENABSCHLAG

LVMH: 1,60 EUR Orange: 0,25 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 52,8 zuvor: 52,1 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,2 1. Veröff.: 60,2 zuvor: 57,3 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 1. Veröff.: 54,9 zuvor: 54,7 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,2 1. Veröff.: 56,2 zuvor: 55,0 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 57,5 1. Veröff.: 57,5 zuvor: 56,0 11:00 Einzelhandelsumsatz Oktober Eurozone PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm -GB 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,6 -US 14:30 Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -47,50 Mrd USD zuvor: -43,50 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 54,7 zuvor: 55,3 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 60,1 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 GB/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 im Volumen von 2,75 Mrd SEK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.644,00 0,22 Nikkei-225 22.622,38 -0,37 Schanghai-Composite 3.304,11 -0,17 DAX 13.058,55 1,53 DAX-Future 13.037,00 0,71 XDAX 13.038,45 0,71 MDAX 26.935,54 0,87 TecDAX 2.490,46 -0,28 EuroStoxx50 3.576,22 1,38 Stoxx50 3.166,34 0,89 Dow-Jones 24.290,05 0,24 S&P-500-Index 2.639,44 -0,11 Nasdaq-Comp. 6.775,37 -1,05 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,27% -27

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Plus am Vortag werden die Bösen in Europa zum Handelsstart zunächst kaum verändert erwartet. Allerdings erwarten Marktteilnehmer, dass Indexstände des DAX über 13.000 Punkten schnell für Verkäufe genutzt werden. Dies dürfte im Tagesverlauf zunehmenden Druck ausüben. Ein vergleichbares Muster war bereits an der Wall Street zu beobachten, wo die Freude über das Vorankommen der US-Steuerreform schnell dazu führte, dass sich Investoren von hoch bewerteten Titeln trennten. Angesichts der erneut auffallend schwachen Technologieaktien, dürfte die entsprechenden Branchentitel auch in Europa eher unterdurchschnittlich laufen. Leicht positiv werten Marktteilnehmer die Entwicklung in China, wo sich die Aktivität im Dienstleistungssektor erneut verstärkt hat.

Rückblick: Sehr fest - Weitere Fortschritte bei der Umsetzung der US-Steuerreform sorgten für Kauflaune an den Börsen. An der Wall Street markierten der Dow-Jones-Index und der S&P-500 neue Rekordhochs und trieben damit auch Europas Börsen an. Der Dollar zog an, der Euro zeigte sich im Umkehrschluss etwas leichter, was positiv für die exportorientierten europäischen Aktien war. Gesucht waren vor allem Bankenwerte. Der Stoxx-Bankenindex stieg um 1,2 Prozent. Positiv für den Sektor wirkten die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt. Sie zogen an, weil die Steuerreform die Konjunktur stützen und damit die Preise antreiben dürfte. Damit wäre der eg für weitere Leitzinserhöhungen geebnet. Airbus lagen mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 87,79 Euro in der Nähe ihres Allzeithochs von 88,44 Euro. Laut der Zeitung Les Echos plant Airbus für dieses Jahr weiterhin die Auslieferung von mindestens 700 Flugzeugen. Die Produktion liege auf Rekordniveau.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Von der Steuerreform in den USA könnten auch einige deutsche Unternehmen profitieren, hieß es im Handel. FMC seien hier ein Gewinner. Ein Großteil des Dialyse-Geschäfts entstehe in den USA. Die FMC-Aktie gewann 4,4 Prozent. Die Aktie der Mutter Fresenius erhöhte sich um 3,1 Prozent. Daneben wurden Deutsche Telekom, BMW, BASF, Brenntag und Covestro als potenzielle Gewinner der US-Steuerreform genannt. Deutsche Telekom verbesserten sich um 1,8 Prozent, BMW um 2,1 Prozent, und BASF um 1,8 Prozent. Nach entsprechenden Medienberichten in der Vorwoche teilte Dialog Semiconductor mit, dass man Apple zwar weiterhin mit Chips beliefern werde, die Aussage gelte aber nur kurz- und mittelfristig. Längerfristig könne Apple die Chips aber auch selbst fertigen. Nach dem Einbruch um rund 20 Prozent in der Vorwoche knickte der Kurs um weitere 24,1 Prozent ein auf 23,70 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung wurden Aumann bei Lang & SChwarz 4,1 Prozent niedriger getaxt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Wall Street feierte zunächst mit Rekordständen die weiter Gestalt annehmende US-Steuerreform. Im Verlauf ebbte die Euphorie aber ab und Gewinnmitnahmen setzten ein. Ohnehin hatte die Rally wie bereits in der Vorwoche vor dem Technologiesektor Halt gemacht. Der Halbleitersektor verlor 2,4 Prozent. Analysten sprachen auch von einer Rotation aus zuletzt gut gelaufenen Branchen. Die Spekulation auf Steuersenkungen, von denen besonders Unternehmen aus dem Finanzsektor profitieren dürften, habe dies noch verstärkt. Während Finanzwerte auf Zehnjahreshochs sprangen, zählten neben Halbleiterwerten auch andere Technologieaktien zu den Verlierern. Der Bankensektor stieg um 2,3 Prozent. Apple verloren 0,7 Prozent. Irland will sich im Streit um die Eintreibung von Steuern von Apple nun offenbar doch dem Druck der EU beugen und hat sich mit Apple auf die Bedingungen eines Treuhandfonds verständigt. Somit könnten erste Gelder der geforderten 13 Milliarden Euro ab dem ersten Quartal 2018 fließen. Disney und 21st Century Fox reden Kreisen zufolge wieder über den Kauf von Teilen von 21st Century Fox. Disney legten um 4,7 Prozent zu, 21st Century um 2,8 Prozent. Digital Power sprangen um 75,4 Prozent, nachdem die Gesellschaft ein neues Produkt im Bereich Kryptowährungen eingeführt hatte.

Die Aussicht auf höheren Refinanzierungsbedarf im Nachklapp der erwarteten Steuersenkungen ließ die Anbleiherenditen steigen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 2,37 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 18:03 EUR/USD 1,1865 -0,0% 1,1868 1,1849 EUR/JPY 133,66 +0,1% 133,49 133,66 EUR/CHF 1,1686 -0,0% 1,1687 1,1681 GBP/EUR 1,1341 -0,0% 1,1357 1,1363 USD/JPY 112,64 +0,1% 112,50 112,80 GBP/USD 1,3457 -0,1% 1,3476 1,3463

Nach der Zustimmung des Senats zum US-Steuerreformentwurf legte der Dollar zu. Der Euro fiel im Tagestief bis auf 1,1829 Dollar nach Wechselkursen um 1,19 am Freitagabend. Zuletzt erholte er sich leicht auf 1,1857 Dollar. Zur eher verhaltenen Marktreaktion wurde auf die drohende Einstellung der Regierungsarbeit verwiesen, denn zum Wochenausklang läuft die Ausgabenermächtigung für die US-Regierung aus.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,39 57,47 -0,1% -0,08 +0,7% Brent/ICE 62,36 62,45 -0,1% -0,09 +6,4%

Die Ölpreise gaben mit dem festeren Dollar nach, nach der jüngsten positiven Reaktion auf die Verlängerung der Fördermengenbegrenzung. Billigere Tankerfrachtraten sorgten zudem für steigende US-Exporte. Diese glichen die sinkende Förderung bei Opec-Mitgliedern und anderen Staaten zum Teil wieder aus, hieß es. Die Citigroup sprach zudem von der ERwartung einer erneuten Überversorgung des Marktes. Brent fiel um 2,0 Prozent auf 62,45 Dollar. Für WTI ging es um 1,5 Prozent auf 57,47 Dollar nach unten.

