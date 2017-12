Liestal (awp) - Bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) tritt Bankratspräsidentin Elisabeth Schirmer-Mosset per 30. Juni 2018 von ihrem Amt zurück. Der Rücktritt erfolge ein Jahr vor Ablauf ihrer Amtsperiode, welche am 30. Juni 2019 ende, teilt die BLKB am Dienstag mit. Schirmer-Mosset wurde 2000 als Mitglied ...

