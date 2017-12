Köln/Bochum (ots) - Nur noch zweimal schlafen, dann wird die 18. 1LIVE Krone in der Bochumer Jahrhunderthalle verliehen. Am Donnerstagabend zeigt sich, welche nationalen Top-Acts die 1LIVE-Hörerschaft 2017 begeisterten.



Heute gab 1LIVE on air bekannt, wer den 1LIVE-Sonderpreis mit nach Hause nimmt. Anders als in den sechs Kategorien, über deren Gewinner das Publikum abstimmt, werden der Sonderpreis und die 1LIVE Comedy-Krone von der 1LIVE-Redaktion vergeben.



In die Riege der 1LIVE Sonderpreisträger wird sich in diesem Jahr Kevin-Prince Boateng einreihen. Der Fußballspieler ist kein Mann der leisen Töne. Er polarisiert. Als erster Sportler erzwang Boateng einen Spielabbruch wegen rassistischer Beleidigungen von Stadionbesuchern bei einem Freundschaftsspiel des AC Mailand gegen einen italienischen Viertligisten. Mit seinem Engagement gegen Rassismus sorgte er mehr als einmal für Schlagzeilen, jüngst als Fürsprecher für den Videobeweis gegen Rassisten. Im selben Jahr folgte er der Einladung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen und fand deutliche Worte gegen Fremdenfeindlichkeit. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt bezieht Stellung und setzt so ein Zeichen gegen Rassismus auch übers Fußballfeld hinaus. Zum Gewinn des Sonderpreises sagt er: "Damit ausgezeichnet zu werden, heißt, dass die Menschen hinhören und dass es noch viele gibt, denen das wichtig ist. Es ist sehr sehr erfreulich und ich freue mich, den Preis entgegenzunehmen und weiterhin den Kampf fortzusetzen."



Mit dem Sonderpreis der 1LIVE Krone werden herausragende Persönlichkeiten geehrt. In den vergangenen Jahren ging die Auszeichnung u.a. an den Radio-Talker Domian, die Kult-Hip-Hopper von Fettes Brot, den BAP-Sänger Wolfgang Niedecken sowie die Punkband Pussy Riot.



Die 1LIVE Krone ist bei vielen nationalen Stars Anfang Dezember im Kalender gesetzt. Bei der Preisverleihung treffen sich alle wichtigen Stars und sind Teil einer Award-Show, die anders ist als herkömmliche Preisverleihungen. Alleinstellungsmerkmal der Krone-Show sind die einzigartigen Live-Performances, die Jahr für Jahr von Stars auf die Bühne gebracht werden, die man auf den ersten Blick nicht zusammenbringt. Unvergessen der legendäre Auftritt von Stefan Raab und Helge Schneider und das großartige Lip-Sync-Battle von Jan Delay und Clueso.



Keine Frage, dass auch in diesem Jahr spannende Künstler-Kombinationen auf der Krone-Bühne stehen werden. International wird es mit Macklemore: Der US-Rapper wird gemeinsam mit Adel Tawil performen. Die zweifach nominierte Alice Merton (Kategorien "Bester Künstler/Beste Künstlerin" und "Beste Single") steht mit Sido (nominiert in der Kategorie "Bester Hip-Hop Act") und Amanda (nominiert in der Kategorie "Bester Künstler/Beste Künstlerin") auf der Bühne. Und auch der zweifach nominierte Mark Forster und Moderator Klaas werden bei der Live-Show singen - wie, wird noch nicht verraten. Weitere besondere Überraschungs-Live-Auftritte sind fest im Show-Konzept eingeplant.



Spannend bleibt weiterhin: Wer co-moderiert gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf? Das Vorab-Klaasting ist gelaufen, der Co-Moderator mit einem ungläubigen "Der?" von Klaas begrüßt. Wer das Klaasting letztendlich für sich entschieden hat und sich erfolgreich gegen die Mitbewerber Marteria, Clueso und Kraftklub behaupten konnte, zeigt sich am 7. Dezember in Bochum.



Für die Krone-Gewinner in den Kategorien "Beste Band", "Beste Künstlerin / Bester Künstler", "Bestes Album", "Bester Liveact", "Bester Hip-Hop Act" und "Beste Single" können die 1LIVE Hörerinnen und Hörer noch bis zum 06.12., 23.59 Uhr auf www.1live.de abstimmen.



