Immer wieder wurde Youtube vorgeworfen, zu wenig gegen extremistische und gewaltverherrlichende Inhalte zu tun. Jetzt wurden von Google neue Maßnahmen angekündigt. 10.000 Mitarbeiter sollen die Videos künftig sichten.

Googles Videoplattform Youtube will nach massiver Kritik und politischem Druck härter gegen Gewalt und Extremismus vorgehen. Unter anderem werde die Zahl der Personen, die Inhalte prüfen, im kommenden Jahr auf 10.000 erhöht, kündigte Youtube-Chefin Susan Wojcicki am Dienstag an. Zugleich komme verstärkt Googles Expertise bei künstlicher Intelligenz zum Einsatz: Das maschinelle ...

