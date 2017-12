Geely bleibt spannend, auch wenn die Aktie noch immer um die Marke von drei Euro schwankt. Kein Beinbruch. Am Montag gab es ein Upgrade von Daiwa. Der Broker hat das Kursziel für die Geely-Aktie von 30 auf 35 HongKong Dollar angehoben. Grund sind die guten Aussichten für die neue Marke Lynk & Co.Zuletzt hat Geely bekannt gegeben, seine Crossover-Fahrzeuge auf den russischen Markt bringen zu wollen. Dafür hat Geely ein Joint Venture in Weißrussland gegründet. Zugegeben, der russische Markt ist mit 1,5 Millionen neu verkauften Autos pro Jahr ziemlich unbedeutend. Zum Vergleich: In Deutschland werden pro Jahr knapp drei Millionen, in China rund 25 Millionen neue Autos verkauft. Dennoch, für Geely ist es ein weiteres interessantes Puzzleteil.

