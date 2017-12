Das Wertpapier der Deutschen Börse hangelt sich in regelmäßigen Abständen seit Jahren von Hoch zu Hoch und markierte das Letzte bei 98,42 Euro Mitte Juni 2017. Seitdem konsolidiert der Wert seinen vorherigen Kursanstieg innerhalb eines recht flachen Abwärtstrendkanals aus, gab aber nie tiefer als unter das Niveau von rund 88,00 Euro nach. Diese relative Stärke führte in den letzten Handelswochen zu einem merklichen Kursanstieg an die obere Trendkanalbegrenzung, die bereits vor wenigen Tagen getestet wurde. Ein Ausbruch darüber blieb zwar aus, doch der Aufschwung zu Beginn dieser Handelswoche könnte zu einem nachhaltigen Anstieg darüber führen und damit ein größeres Kaufsignal etablieren. Die Ernennung Theodor Weimers als neuen Vorstandsvorsitzenden hat bei Investoren sichtlich für Vertrauen gesorgt und ...

