DGAP-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme Aumann AG platziert 1,25 Mio. neue Aktien 05.12.2017 / 08:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Beelen, 05. Dezember 2017

Beelen, 05. Dezember 2017

Der Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) fließen aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlage 80 Mio. EUR Bruttoemissionserlös zu.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 1.250.000 neue Aktien zum Preis von 64,00 EUR platziert. Auf Basis der erfolgreichen Kapitalaufnahme plant Aumann, den Wachstumskurs als weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität organisch und durch Akquisitionen weiter fortzusetzen.

Die neuen Aktien sollen zum Handel am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Der erste Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 7. Dezember 2017.

Über die Aumann AG

Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com.

